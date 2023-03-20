習近平訪俄／數字說話 中俄2022貿易額創歷史新高

中國重啟出境團隊遊，俄羅斯23日迎來首批中國旅遊團，中國遊客在莫斯科謝列梅捷沃機場，與工作人員合影。(新華社)

應俄羅斯 總統普亭邀請，中國國家主席習近平 20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。據統計，2022年中俄兩國雙邊貿易額已達1902.71億美元(約1兆3102億人民幣)，創歷史新高。這顯示在國際衝突情勢下，中俄關係更加緊密。據分析，習近平此行不僅將使中俄經貿合作再擴大，雙方並將協調烏克蘭 危機、中俄關係和共同對美立場，兩國戰略合作預料也會升溫。

中俄關係的日漸升溫，數字會說話。中央社報導，2022年在俄烏戰爭的陰影壟罩之下，中俄間的貿易額不減反增。中國國家統計局發布2022年度統計數據顯示，中俄兩國貿易額為1902.71億美元，創下歷史新高，年增幅達29.3%。

而俄羅斯在對中國的貿易總額成長速度也大幅領先其他市場。2022年，俄羅斯出口至中國的貨物金額達到1141.49億美元，年增幅為43.4%；中國向俄羅斯出口貨物金額為761.22億美元，年增12.8%。中俄之間在過去幾年間的經貿合作數量持續提升，特別是在基礎建設領域。

文匯報引述中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮教授表示，習近平此訪有三大目的：協調烏克蘭危機、中俄關係和對美立場。他預料習訪問期間，中俄將有望進一步擴大經貿合作，並可能在人文交流、科技、教育等領域達成新的成果或共識。

「另外，不用諱言，協調對西方國家，尤其是對美國的立場，也將是習近平主席此訪的目的之一。」金燦榮指出，目前美國對俄羅斯公開施壓制裁，對中國全面「競爭」，這令中俄面臨着共同的挑戰與威脅，在此背景下中俄肯定要協調共同的對美立場。

至於習近平訪俄是否會對中國與美國等國的關係帶來影響，金燦榮指出，在美國人看來，中國領導人訪俄有「選邊站」之嫌。但美國對華認知和定位早已出現了嚴重偏差，誤將中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。「無論中國做什麼，在美國看來都是負面的。」所以，中國領導人訪不訪俄，對中美關係並沒有什麼實質影響。美國若不改弦更張，中美關係肯定好不了。