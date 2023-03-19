中政府換屆 巴西總統將率240商業代表訪中 IMF總裁接棒

巴西總統魯拉將率領240名商界代表訪問北京。（Getty Images）

中國政府換屆後，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva），將於24日至30日訪問北京 。緊接著，巴西 總統魯拉將於26日至31日到訪，且這次代表團規模盛大，有媒體揭露，至少將有240名商界人士隨行，名額「供不應求」。

中國外交部發言人華春瑩17日宣布魯拉即將訪問中國的消息後，中國媒體觀察者網、環球時報援引巴西環球電視台、聖保羅州報等葡文媒體指出，魯拉此次率領的訪問團至少有240名商界人士，還包含27名眾議員、12名參議員、州長和部長。

報導指，這次訪問除了討論技術合作、能源轉型、全球暖化等議題外，魯拉還希望在俄烏衝突的勸和促談上，邀請中國與之合作；另一大看點是魯拉將前往上海參觀「金磚國家新開發銀行」總部，由他所提名擔任新任行長的巴西前總統羅塞芙，將於近期正式就任。

報導並引述中國國際問題研究院發展中國家所所長王友明分析指，這是魯拉第五度訪中，他也有意將前任波索納洛時期雙方政冷經熱的局面推向政經雙熱。王友明強調，雙方關係已經突破雙邊範疇，具備國際效應，所以此訪無論對雙邊還是多邊都會產生積極意義。

另據路透報導，喬治艾娃將於26日在北京舉行的「中國發展高層論壇」發表演說，並在30日於海南省瓊海市舉行的博鰲亞洲論壇年會上發表演講。

會議期間，喬治艾娃也將參加一些場邊活動，並與當局舉行雙邊會談。

中國最近剛完成新的人事布局，包括新總理李強，以及取代劉鶴成為中國首席經濟官員的副總理何立峰。

喬治艾娃一直敦促中方更積極參與債務減免計畫，特別是向北京大量借款而陷入困境的國家。

北京後來同意，對斯里蘭卡 提供具體的融資保證，這將為國際貨幣基金對斯里蘭卡的29億美元紓困計畫解套。但目前尚不清楚北京是否會向包括尚比亞在內、其他陷入債務困境的國家，提供類似的保證和債務減免。