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李強首次國務院全體會議 強調「堅定維護習核心」

中國新聞組／北京18日電
中國國務院總理李強17日主持召開新一屆國務院第一次全體會議，強調要堅定維護以習近平為核心的中共中央權威和集中統一領導。（新華社）
中國國務院總理李強17日主持召開新一屆國務院第一次全體會議，強調要堅定維護以習近平為核心的中共中央權威和集中統一領導。（新華社）

據新華社報導，中國國務院總理李強17日主持召開新一屆國務院第一次全體會議時強調，「要堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」。他表示，本屆政府的工作，就是要把中共中央的決策部署貫徹好、落實好。

報導稱，這次會議宣布國務院領導分工和國務院機構設置，審議通過新修訂的「國務院工作規則」，對政府工作作出部署。

李強強調，「要堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，全面貫徹黨的20大精神，緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務開展工作，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。」

李強要求，本屆政府的工作，就是要把中中央的決策部署貫徹好、落實好，「我們每一位同志都要當好執行者、行動派、實幹家」。

他進一步解釋，「執行者，就是要全面準確領會黨中央戰略意圖，不折不扣落實黨中央各項要求，同時提高創造性執行的能力，確保黨中央決策部署落地見效」。

「行動派，就是要堅持用行動說話，響應黨中央號召、貫徹黨中央要求，必須雷厲風行、迅速有力，確保黨中央政令暢通、令行禁止」。

「實幹家，就是不僅要真抓實幹、埋頭苦幹，而且要善作善成、把事做成，努力創造經得起歷史、實踐和人民檢驗的業績」。

李強並提出，推動經濟運行持續整體好轉、促進民營經濟發展壯大、穩住外貿外資基本盤、有效防範化解重大風險、切實保障糧食和重要農產品穩定安全供給、深入推進環境汙染防治等工作要求。

李強同時強調，國務院及各部門的領導要帶頭「講政治、守規矩」，嚴律己、不謀私，勤作為、勇擔當，形成「風清氣正、團結奮進」的良好局面。

國務院 李強 同志

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