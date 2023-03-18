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少了中國市場 澳洲葡萄酒業苦撐

中國新聞組／北京18日電

中澳關係過去三年急劇惡化，雙方貿易急降，在中國懲罰性關稅下，澳洲葡萄酒行業陷入危機。

紐約時報報導，2020年4月，時任澳洲總理的莫里森（Scott Morrison）呼籲對新冠病毒起源進行獨立調查，中國因而澳洲葡萄酒徵收了懲罰性關稅。2021年，澳洲出口中國的葡萄酒銷售額少了近10億澳元（約7億美元），暴跌97%，當地酒廠的儲罐裡裝滿了賣不出去的設拉子（Syrah）和赤霞珠（Cabernet Sauvignon）葡萄酒，也壓低紅葡萄的價格。

據報導，中國曾是澳洲葡萄酒的最大買家，占澳洲葡萄酒出口的40%，但現在的購買額已降到了第23位，排在瑞典和菲律賓等國之後。失去有14億消費者的中國市場，已是澳洲葡萄種植者承受不起的大棒。澳洲的葡萄種植者面臨選擇，要麼虧本出售葡萄，要麼不採摘，將成本降至最低。

報導指出，現在55歲的特拉瓦廖內（Mauro Travaglione）正在重新考慮這是不是他想讓孩子們過的生活。關稅並不是唯一的挑戰。今年雨季的降雨不同尋常地多，導致附近的墨累河（Murray River）出現泛濫，潮濕增加了農作物病害的風險。肥料、運輸和其他經營費用的成本也在增加。

他兒子表示對釀酒感興趣後，特拉瓦廖內反而鼓勵兒子去探索其他職業。特拉瓦廖內說。「很難鼓勵年輕一代進入這個行業」。

特拉瓦廖內的鄰居決定退出行業，鄰居是第三代葡萄種植者，已將農場上市出售，但特拉瓦廖內說，現在連退出這個行業也不容易，因為有許多正在出售的葡萄園，但沒有買家。

據「澳大利亞人報」報導，上月澳洲豪華葡萄酒品牌奔富（Penfolds）高管上周與中國酒業協會舉行高級別會議，商議澳洲葡萄酒重回中國市場事宜。

澳洲 關稅 瑞典

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