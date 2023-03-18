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習近平是好領導人？百度類ChatGPT妙答一句話

中國新聞組／北京18日電

百度發布類ChatGPT的「文心一言」之際，促使人們開始關注中國本土的聊天機器人，及其確保對話沒有政治敏感內容的能力。在美媒測試的一款聊天機器人產品中，當被問及習近平是否是一位好領導人時，回覆是提問無法通過安全審核，避而不答。如果ChatGPT風潮的逐浪者身在中國，就要面臨額外的難題：如何過濾掉政治話題。

綜合美國紐約時報、華爾街日報與美國之音報導，不讓ChatGPT專美，中國搜尋引擎百度16日發表聊天機器人「文心一言」，但市場反應不佳以致股價重挫，而百度急著發表負評如潮的文心一言，反凸顯在人工智慧領域中國仍不如美國的罩門。

百度首席執行官李彥宏在現場操作並示範文心一言時坦承，為了「節約時間」，這些展示都是預先錄製，於是中國網友戲謔文心一言說：「別人家是ChatGPT，百度是ChatPPT。」

華爾街日報實際測試並詢問文心一言「（中共領導人）習近平是否是一位好領導人」，獲得的答覆卻是「提問無法通過安全審核」，上述種種缺失，導致百度在香港掛牌的股價一度暴跌10%。

更難堪的是，百度急著不讓ChatGPT專美而搶發表文心一言，反而凸顯中國在人工智慧領域仍落後美國的困窘，即使中國頻頻對外聲稱，人工智慧的鑽研獨步全球。

百度 ChatGPT 人工智慧

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