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美媒：過濾政治敏感議題 中國式「ChatCCP」生成

中國新聞組／北京18日電

人工智慧聊天機器人ChatGPT的熱潮下，許多人紛紛測試人工智慧在言論內容的尺度與底線。華爾街日報報導，聊天機器人浪潮在中國鋪開時，必須面對過濾掉政治敏感議題，中國正生成另一種「ChatCCP」。另外，全球企業開發AI論文篇數最多的企業前十名當中，有六家是美國企業、四家是中國企業。

華爾街日報測試了四款聊天機器人產品，它們使用的是先於ChatGPT好幾代的技術。報導指出，對話表現最好的機器人是由深圳一群工程師開發的「吉皮Talk」(Gipi Talk)，不過它不願意討論政治。

一般而言，中國會在網路上針對敏感關鍵詞進行屏蔽，而中國聊天機器人面臨著與中國網路搜尋類似的限制。每當輸入詞條包含政治敏感關鍵詞時，用戶就會碰壁，因此有網友調侃中國的ChatGPT服務統稱為「ChatCCP」（CCP是中國共產黨的英文縮寫）。

香港科技大學人工智慧研究中心主任馮雁表示，在一個網路用戶很容易踩到政治雷區的國家，聊天機器人很可能會「非常無聊」。

此前，彭博記者也實測了微信版的聊天機器人，當問及「習近平是誰？」時，系統回應「你分享的內容可能包含敏感字符，請修正並重新發送你的問題。」當彭博詢問微信聊天機器人為何不直接開放ChatGPT在中、港使用時，它引用一句「政府對某些在線服務的限制」作為回應。

另外，AI相關産業的範圍正在擴大。日經中文網報導，全球企業開發AI論文篇數最多的企業前十名當中，有六家是美國企業、四家是中國企業。

在荷蘭學術信息大型企業愛思唯爾(Elsevier)的協助下，日本經濟新聞分析了2012～2021年的學術論文和學會論文顯示，AI論文發表篇數最多的前十名企業中，美國有IBM和微軟等六家企業、中國則有國家電網和騰訊控股等四家。至次被引用次數最多的，是美國Alphabet，它的AI論文總數量排名第三。

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