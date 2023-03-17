金融添2中央主管機構 強化黨統一領導

有金融監管人士指出，「黨和國家機構改革方案」符合目前「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，確保金融改革發展正確方向」的導向。(路透)

這次「黨和國家機構改革方案」金融顯然是重點，在19個子項中即有8項與金融直接相關。改革後原「國務院 金融穩定發展委員會」及其辦事機構不再保留，併入新成立的中央金融委員會，並設立中央金融工作委員會，「兩塊牌子一套人馬」。學者表示，不論改革後名稱為何，都體現黨對金融工作的統一領導。

新設立的中央金融工作委員會統一領導金融系統黨的工作，中央金融委員會則負責金融穩定和發展的「頂層設計」，研究審議金融領域重大政策、重大問題等，作為中共 中央決策議事協調機構。

中國人民銀行行長易綱本月8日在兩會 政協分組討論機構改革方案時曾表示，社會主義市場經濟的本質特徵就是「堅持黨的領導」，為化解風險提供有力保障。

財新網引述一名地方資深金融監管人士說法指出，有關方案符合目前「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，確保金融改革發展正確方向」的導向。

大公報報導，中國人民大學重陽金融研究院院委兼合作研究部主任劉英說，從國際的、防風險的角度來看，各種金融風險隱患依然存在，因此更加需要中央的統一領導。「以往的一行三會或者一行兩會，又或者聯席會議等，都很容易出現金融監管空白、金融監管套利等亂象，而由中央金融主管部門統一領導，將徹底改變這一狀況。」

對於這些看起來名稱相似的金融主管部門，劉英表示，無論是組建「中央金融委員會」，還是組建「中央金融工作委員會」，都體現了黨對金融工作的統一領導。而「中央金融委員會」的工作將更加集中在「金融」業務本身，「中央金融工作委員會」則更多體現「黨的領導」。