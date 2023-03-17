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「強黨弱政」 分析：抓金融科技避免被卡脖子

中國新聞組／北京17日電
中共中央、國務院近日印發「黨和國家機構改革方案」，提出五大項「深化黨中央機構改革」。（新華社）
中共中央、國務院近日印發「黨和國家機構改革方案」，提出五大項「深化黨中央機構改革」。（新華社）

中共中央、國務院印發「黨和國家機構改革方案」，提出五大項「深化黨中央機構改革」。分析指，這些改革方案弱化國務院，讓中共黨中央進一步掌握更大的權力，「強黨弱政」是最大特點。

據方案，組建中央金融委員會，主要加強中共黨中央對金融工作的集中統一領導，負責金融穩定和發展的頂層設計、統籌協調、整體推進、督促落實，研究審議金融領域重大政策、重大問題等，作為中共黨中央決策議事協調機構。

設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入中共黨中央機構序列。同時，不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦事機構。將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責劃入中央金融委員會辦公室。

據方案，組建中央金融工作委員會，統一領導金融系統黨（中共）的工作，指導金融系統黨（中共）的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設等，作為中共黨中央派出機關，同中央金融委員會辦公室合署辦公。將中央和國家機關工作委員會的金融系統黨（中共）的建設職責劃入中央金融工作委員會。

據方案，組建中央科技委員會，將加強中共黨中央對科技工作的集中統一領導，統籌推進國家創新體系建設和科技體制改革，研究審議國家科技發展重大戰略、重大規劃、重大政策。中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。

自由亞洲電台報導，美國哥倫比亞大學政治學博士王軍濤指出，此次改革著重金融和科技領域，是為了實現國家主席習近平的目標——建立以科技創新引領經濟發展的社會模式。

王軍濤說：「科技創新是很燒錢的，要讓資源向這傾斜，所以就要對金融和科技進行強化領導。怎樣建立、怎麼實現，就要通過共產黨的獨裁專制體制。」

在美國的「中國民主轉型研究所」所長王天成則表示，隨著西方國家對中國的科技限制措施一再收緊，北京緊抓科技創新，很有可能是為了應對潛在被卡技術「脖子」的風險。

中共 國務院 北京

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