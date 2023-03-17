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中國機構改革設5個黨中央部會 突出黨領導

中國新聞組／北京17日電
中國機構改革終於正式公布。將組建五個中央新委員會和多個國務院新機構，以適應新的變化。(記者賴錦宏/攝影)
中國機構改革終於正式公布。將組建五個中央新委員會和多個國務院新機構，以適應新的變化。(記者賴錦宏/攝影)

中國繼2018年以來又一次重大機構改革，中共中央、國務院16日公布「黨和國家機構改革方案」（以下簡稱方案），方案突出黨的集中統一領導，在黨的機構改革方面增加「三委一部一辦」，其中，組建中央社會工作部，負責統籌指導人民信訪工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設。

據本報系聯合報報導，中共20屆二中全會2月底通過，並經14屆全國人大一次會議審議的「黨和國家機構改革方案」昨日公布全文。其中，黨的機構改革更為引人矚目，中共中央將新組建「三委一部一辦」，包括：中央金融委員會、中央金融工作委員會、中央科技委員會、中央社會工作部、以及中央港澳工作辦公室。

根據新華社發布的「黨和國家機構改革方案」全文，方案明確，中央層面的改革任務力爭在2023年年底前完成，地方層面的改革任務力爭在2024年年底前完成。方案表示，深化黨和國家機構改革，目標是構建完備高效的黨和國家機構職能體系。機構改革必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向。並要求中共中央和國家機構各部門人員編制統一按照5%的比率進行精簡。

中央社報導，原本有傳聞指，中共會組建一個超級委員會，即「中央內務委員會」，整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜，甚至民政部的社會組織管理等功能。但昨天公布的涉及社會工作方面的黨機構改革，為組建「中央社會工作部」。

香港01報導，「方案」提到，組建中央社會工作部。負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議徵集工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，統一領導全國性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導社會工作人才隊伍建設等，作為黨中央職能部門。

中央社會工作部統一領導國家信訪局。國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。

中央社會工作部劃入民政部的指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、擬訂社會工作政策等職責，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設。劃入中央和國家機關工作委員會、國務院國有資產監督管理委員會黨委歸口承擔的全國性行業協會商會黨的建設職責。

中共 國務院 公安

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