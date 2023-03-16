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美媒揭中企將步槍、防彈衣發貨給俄企

編譯周辰陽／綜合17日電
美媒揭露中國企業將步槍與防彈衣發貨給俄羅斯企業；圖為俄羅斯總統普亭（左）與中國大陸國家主席習近平（右）。（路透資料照片）
美媒揭露中國企業將步槍與防彈衣發貨給俄羅斯企業；圖為俄羅斯總統普亭（左）與中國大陸國家主席習近平（右）。（路透資料照片）

美國媒體「POLITICO」16日引述貿易與海關數據指出，包括一家跟北京當局有關連的央企在內，多家中國大陸公司向俄羅斯實體發送了1千把突擊步槍跟其他可能用於軍事目的的設備，其中有無人機零件與防彈衣，但五角大廈發言人表示，美方仍未見到任何情報任顯示中方向俄方提供了用於烏克蘭的致命性援助。

根據報導，海關資訊彙集公司「Import Genius」提供的數據顯示，央企發貨的時間為2022年6月至12月。其中，中國大陸最大國營國防承包商之一的「中國兵器工業集團有限公司」（China North Industries Group Corporation Limited）2022年6月將步槍發往一家跟俄羅斯政府與軍方也有業務往來的俄企「Tekhkrim」。

報導指出，這批「CQ-A」突擊步槍是美製M16步槍的仿製品，除了中國大陸武警部隊外，菲律賓、南蘇丹與巴拉圭等多國武裝部隊據報都有在使用。不過，在「POLITICO」取得的數據中，這批步槍卻標為「民用獵槍」。此外，俄羅斯實體2022年底還取道土耳其收到了12批的央企無人機零件與超過12噸的陸製防彈衣。

儘管海關數據並未顯示北京正向莫斯科出售專用於協助戰事的大量武器，卻揭露陸方正向俄企供應此前沒有報導過的「兩用」（dual-use）設備，亦即也可以用於烏克蘭戰場的商業產品。同時，這不僅首度證實了中方正將步槍與防彈衣發貨給俄企，也顯示無人機與相關零件仍在出貨中。

美國國家安全會議並未評論POLITICO報導揭示的紀錄。美國國防部發言人萊德准將（Brig. Gen. Patrick Ryder）則在同一天的記者會答覆有關問題時表示，美方目前尚未見到中國大陸轉給俄羅斯用於烏克蘭戰場的任何致命性援助，稱「這是我們正在密切關注的事情」。

萊德准將說，「我知道外面有些媒體報導談到了一些貿易買賣，單單那件事並不罕見，中國與俄羅斯共享貿易關係，但關鍵點在於，截至目前，我們還沒有見到任何致命性援助從中國轉到俄羅斯，用到了烏克蘭戰場上」。

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