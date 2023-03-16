中斷3年 中韓15條國際客輪航線 即將復航

中國與南韓疫情前有十餘條客輪航線，近期即將陸續恢復。圖為連雲港至南韓的海上客貨班。（圖／取自「連雲港發布」微信公眾號）

曾每年有高達200萬人次搭乘的中國與南韓 國際客輪航線 ，自2020年1月中斷以來已逾3年，如今南韓政府宣布即將在20日開始陸續恢復。

據韓聯社消息，南韓海洋水產部15日宣布上述消息。消息指，南韓中央防疫對策本部考慮到近期雙方放寬入境和防疫政策、雙方國際客輪旅客需求增加等情況，於前一天舉行有關機構會議並做出上述決定。

未來，連接南韓仁川港、平澤港、群山港與中國威海、青島、丹東、煙台、大連、石島等11個港口的15條國際客輪航線將陸續恢復運營。據指出，上述航線的客運量在疫情 之前的2019年約為200萬人次。但消息稱，雙方尚需為出入境旅客手續、船運公司新聘員工等籌備環節作準備，預計航線實際恢復尚需一定時間。

公開資料顯示，中國與南韓雙方的國際客輪始自1990年9月開通威海至仁川海上航線，雙方1992年建交後持續增加航線，直到2020年1月28日因疫情，定期客滾船航線全面停止客運。

雙方客滾船航線旅客輸送量2011年曾增至171萬人次，2017年因「薩德」系統矛盾縮減到126萬人次，2018年回升到149萬人次，2019年增至200萬人次，創歷史新高。