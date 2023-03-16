英拒逾千中學者學生申請 擬禁TikTok 中：勿濫用國安概念

英國日前表示不排除全面禁用，或禁止在公務裝置中使用TikTok。(路透)

英國 近年加強審批學術界的申請，尤其是與中國國防技術有關的研究被認為特別有風險；最新數字顯示，學者、學生申請被拒人數按年上升近四分之一。另外，英國日前表示不排除全面禁用，或禁止在公務裝置中使用TikTok ，中方對此回應「不要氾濫用國家安全概念」。

美國之音報導，英國去年因國家安全理由，拒絕超過1100宗科學家及研究生在英國的敏感項目上工作的申請，幾乎是2020年同類數字的九倍。報導指出，英國近年針對審查與中國合作的研究，在幾間名牌大學，大部分被拒絕的申請，據報都是來自中國學者。

英國外交部在2007年推出學術技術審核計畫，包括中國的學者及學生如果要搬到英國研究或學習敏感項目，例如是軍民兩用的科技，都需要通過審核。英國外交部在2020年及2021年都有擴大該計畫的要求。

英國衛報取得數字，顯示去年的5萬宗申請中，有839名學生及265研究員的申請被拒絕。在2020年，只有128宗申請被拒，2021年就有951宗版拒。

衛報指，英國外交部拒絕交代被拒絕的申請人的國籍，但牛津大學、劍橋大學及帝國學院提供的數字都顯示，被拒的學者申請大部分是來自中國。有五名已經在英國大學任職數年的中國學者未能通過審核，他們或者需要離開英國。

英國政府在本星期初更新國防外交「綜合評估」，指中國對英國及全球秩序構成「劃時代挑戰」（epoch-defining challenge）。英國政府近年致力打擊與中國在敏感項目上的合作，例如帝國學院在去年計畫關閉三個由中國國防科技公司贊助的研究中心。

中國戰略風險研究所副主任Andrew Yeh對美國之音說，最新數字顯示，英國政府開始認清英國大學可能不知不覺間幫助中國建立國防、監控和其他戰略範疇的實力。他指出，雖然英國應該作出回應，但大學不清楚究竟什麼是有風險的研究，而什麼不是。

另據本報系聯合報報導，中國外交部發言人汪文斌15日在記者會上回應英國調查TikTok時表示，在數據安全問題上，中方一貫是坦蕩開放合作的。他呼籲「有關國家」認清客觀事實，切實遵守市場經濟規則和公平競爭原則，不要氾濫用國家安全概念，為各國企業提供公平透明、非歧視 的營商環境。