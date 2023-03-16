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人民銀行開黨委擴大會議 將妥善應對美打壓

記者廖士鋒／綜合報導
人民銀行近日召開黨委擴大會議，指出將「妥善應對美西方遏制打壓」。（中新社）
人民銀行近日召開黨委擴大會議，指出將「妥善應對美西方遏制打壓」。（中新社）

中國與美國之間的競爭，近期越來越有公開「點名」的趨勢，在中國國家主席習近平於「兩會」期間罕見公開批評美國後，中國人民銀行（中國央行）也召開黨委擴大會議，指出將會「妥善應對美西方遏制打壓」。

據人民銀行15日消息，指該行黨委日前召開擴大會議，傳達學習習近平在兩會期間發表的重要講話和精神，由人行黨委書記、副行長郭樹清主持會議，黨委副書記、行長易綱及黨委其他成員出席會議。消息指，對於中國兩會選舉產生的新一屆國家機構、全國政協領導人員，「人民銀行黨委完全贊成，堅決擁護」。

至於習近平的談話，會議則有四項落實工作將進行，包含堅定不移推動高品質發展，精準有力實施穩健的貨幣政策；堅持「兩個毫不動搖」，引導金融機構切實加強和改進金融服務，加大對民營小微企業支持力度，進一步解決好民營小微企業融資問題。第三則是持續防範化解金融風險，推動房地產市場平穩健康發展，「增強憂患意識、鬥爭精神，妥善應對美西方遏制打壓」。最後是堅定不移全面從嚴治黨。

此前習近平在兩會期間看望政協部分委員並參加聯組會時，罕見點名美國指出，「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的『遏制、圍堵、打壓』，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。

而稍早中國外交部發言人2月22日也罕見點名美國總統拜登，指其親自下令擊落中國氣球，是「百分之百歇斯底里」，並強調拜登「曾多次信誓旦旦公開表示，不尋求『新冷戰』，無意同中國發生衝突。我們希望他作為大國領導人，能夠言而有信、言出必行，而不是說一套做一套，不知其可」。

兩會 習近平 拜登

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