促進「一帶一路」 中沙完成首筆人民幣貸款

中東地緣政治向來敏感而複雜，日前北京成功促成沙烏地阿拉伯 與伊朗兩國復交，引起國際震撼。在金融、軍事層面，中國與中東國家合作15日也傳出新進度，中國政策性銀行也宣布於沙烏地阿拉伯完成首筆人民幣貸款 。

此次業務的展開也是兩家金融機構間的首次合作，被解讀為有助充分發揮政策性金融職能作用，促進「一帶一路」沿線國家資金融通、貿易暢通。

國務院 旗下中國進出口銀行昨日也宣布，已與沙烏地阿拉伯國家銀行成功落地首筆人民幣貸款合作，這也是該行與沙國金融機構間的首次合作，惟相關資金額度等細節並未披露。再稍早，伊拉克央行2月底也允許以人民幣直接結算該國對中國貿易，伊拉克官員指出，此前該國對陸貿易一直以美元結算。

據中國進出口銀行微信公眾號公告，該筆業務是中國進出口銀行落實中國國家主席習近平在2022年12月訪問沙烏地阿拉伯期間，簽署中阿「全面戰略夥伴關係協議」的具體體現。

據了解，沙烏地阿拉伯國家銀行是該國第一大銀行，2022年底總資產占當地銀行業資產規模的29％，是阿拉伯國家地區最有影響力的國有商業銀行之一。而中國進出口銀行則直屬中國國務院領導、支持中國對外經濟貿易投資發展與國際經濟合作的國有政策性銀行。