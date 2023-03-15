矽銀風波 1中企拿回6億存款 另有多家企業全身而退

美國聖塔克萊拉縣一名客戶（左）在矽谷銀行總部閱讀關於矽谷銀行關閉的通知。（取材自上游新聞，圖片來源：視覺中國）

擁有40年歷史的美國矽谷銀行 （SVB ）無預警破產 震驚金融圈，各個營業點前都排起擠兌長龍。該事件也波及中國企業，多家中國上市公司近日發布消息表示，在矽谷銀行的存款已經全部取回。其中九安醫療稱存款並未受到損失，據媒體估算，這筆存款金額或超過6億元人民幣(約8731萬美元)。

中國新聞網報導，美國財政部、美聯儲和美國聯邦存款保險公司(FDIC)12日發布聯合聲明，美國財政部已批准採取行動，使得FDIC可以向矽谷銀行存款人提供全額保護。矽谷銀行新CEO 14日也稱，公司照常營業並開展業務，存款人可以全額支取資金，新的和現有存款都受到保護。

美國矽谷銀行破產事件也影響到中國企業，多家中國上市公司在交易所、互動平台發布相關消息：

九安醫療14日公告稱，公司在矽谷銀行的存款已可以全額使用，並未受到損失，公司會密切關注上述聯合聲明的執行情況，將公司目前在矽谷銀行的存款盡快轉移至其他大型金融機構。有媒體估算，這筆存款金額或超過6億元人民幣。

康龍化成14日在深交所互動易平台表示，公司僅有少量資金存放於該銀行。目前公司在該銀行的資金已順利轉出，對公司的業務經營不構成任何影響。

加科思取款的時間更早。加科思藥業12日發布聲明，公司在矽谷銀行的現金存款餘額不足40萬美元，約占本集團總現金及銀行結餘的0.2%。並已於9日晚執行餘額轉出手續。除矽谷銀行外，加科思已與知名中資商業銀行建立密切的境外存款業務合作。

另據上游新聞報導，諾亞控股12日公告表示，目前在SVB的現金和現金等價物不到100萬美元，約占其總額的0.2%。同時表示，已採取必要措施來防止或盡量減少SVB事件的潛在影響，將繼續監測，並積極履行其對基金有限合夥人和投資者的信託義務。

堃博醫療-B稱公司在SVB持有約1180萬美元存款，占集團現金及現金等價物的約6.5%，除此之外，公司並不存在SVB相關風險敞口。雲頂新耀、基石藥業、嘉和生物皆稱目前僅有少量現金結餘存在該銀行。

而日前被傳出在也SVB存款遭巨虧的美團與潘石屹，皆回覆沒有在該銀行開戶存款，該事件對公司並無影響。