環時：澳洲藉AUKUS搞核潛艇 將淪「凶宅」

澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS )13日宣布，將協助澳洲 建立核動力潛艦艦隊。中國外交部批評三國為了一己地緣政治私利，在錯誤和危險的道路上越走越遠。環球時報社評稱，澳洲自以為是亞太地區「副警長」，縮衣節食耗2500億美元搞核潛艇，結果卻讓澳洲變成南太無核區的「一棟凶宅」。

美英澳聯合擴大在印太區域的核威懾能力，被視為抵禦中國在該區域的影響力和軍事行動。中國外交部發言人汪文斌14日表示，美英澳建立所謂的三方安全夥伴關係，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，這是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定。

汪文斌說，美英澳三國核潛艇合作涉及核武器國家向無核武器國家轉讓大量武器級高濃鈾，構成嚴重核擴散風險，違反「不擴散核武器條約」的目的和宗旨。三國聲稱將遵守最高核不擴散標準，純屬欺世盜名，中方對此堅決反對。

美國之音報導，澳洲外長黃英賢表示，任何理性的觀察家都會得出結論，澳洲並不是地區軍備競賽的源頭。她計畫再次訪問東南亞 和太平洋國家，並向這些國家重申，澳洲無意升高地區軍事緊張局勢。

黃英賢呼籲北京響應美國的號召，為美中關係加裝「護欄」，以防兩國競爭演變成衝突和戰爭。「沒有人希望看到升級。沒有人希望看到誤判，」黃英賢說：「我認為本地區有權利尋求大國禮貌而又適當地管控競爭」。

環球時報社評指出，澳洲面對中國時莫名其妙的不安全感，基本都是被美國長年PUA（精神控制）的結果。澳洲以為自己是華盛頓在亞太地區的「副警長」，但沒有工資不說了，連警服槍械都得從美國高價買。

社評說，AUKUS核潛艇計畫實際上是美國對澳洲的一個大忽悠，2500萬得通過一定程度的節衣縮食來埋單。後續的核潛艇裝備、保養、維護、人員培訓等更是一個無底窟窿，澳洲至多是替美國火中取栗的貓爪子，算得上是國際關係史上最有代表性的冤大頭之一。

社評稱，坎培拉斥巨資買核潛艇回來供著，將把整個澳洲變成一棟兇宅，讓南太國家努力多年建成、由正式條約保障的南太無核區面臨最嚴重衝擊。不只中國堅決反對，印尼、馬來西亞等東南亞國家都很不滿，紐西蘭則直接拒絕澳洲核潛艇進入其水域。