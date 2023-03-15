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拜習通話有譜？汪文斌：美應拿出誠意來

記者陳政錄、國際組／綜合報導
白宮國家安全顧問蘇利文表示，總統拜登（左）計畫在中國全國人大會議結束後，與中國國家主席習近平（右）通電話。（左圖取材自白宮臉書，右圖為中新社）
白宮國家安全顧問蘇利文表示，總統拜登（左）計畫在中國全國人大會議結束後，與中國國家主席習近平（右）通電話。（左圖取材自白宮臉書，右圖為中新社）

美國總統拜登13日與英國首相蘇納克會談開始時宣布，將很快與中國國家主席習近平對話，但不願說明具體時間。

13日的AUKUS峰會所達成美、英出售核動力潛艦給澳洲的協議，劍指北京意味十足，但拜登說並不擔心會惹惱中國。被問到是否很快與習近平對話，拜登回答：「對」；記者追問能否透露何時對話，拜登回答：「不行」。

白宮國家安全顧問蘇利文在前往AUKUS峰會途中向媒體表示，拜登表明在中國兩會結束後與習近平通話的意願：「但我無法提供日期，因為尚未敲定日期」。

另一名美方官員也說，拜登傳達願意重新對話的訊息，希望雙方溝通管道暢通，相信拜習早晚會對話：「不過這需要雙方都願意才行」。

中國外交部發言人汪文斌14日在記者會被問到，可否證實中方正在籌備相關的通話？如果是的話，能否提供更多的細節？

汪文斌沒有直接回應，而是說，中美之間保持著必要溝通：「我們認為，溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。美方應當拿出誠意，同中方相向而行，以實際行動推動中美關係重返正軌」。

拜習上次通話在去年7月，也是拜登就職以來的第五次。去年11月在峇里島的Ｇ20峰會，則是拜登上任以來首次與習近平當面會談，雙方都表達出對去年8月眾院議長裴洛西訪台事件降溫的意願。會後，拜登宣布將派遣國務卿布林肯訪問北京。

今年2月發生中國氣球飄越美國領空事件，美方稱為間諜氣球，中方堅稱是氣象氣球。結果布林肯臨時宣布取消訪中行程。

拜登 習近平 氣球

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