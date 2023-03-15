平均23歲 首批殲11B女學員單飛 「未來也能飛殲20」

首批殲11B女飛行學員，順利單飛。（取材自央視軍事）

在空軍西安飛行學院某旅，中國首批由飛行院校直接培養的殲11B女飛行學員，近日順利單飛，她們平均年齡23歲，向成為優秀重型戰鬥機飛行員邁出重要一步，「我們可以飛殲11B，未來我們也可以飛殲20。」

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央視軍事報導，5名女飛行學員分別駕駛戰機，依次滑出跑道，此次單飛訓練，她們要在高空超音速條件下，完成模擬單發等程序，極大考驗了態勢感知能力和技戰術水平；完成所有飛行課目後，沿著標準的下滑曲線，穩穩降落在跑道上。

飛行學員閆仲玥說，「女飛同樣可以駕駛重型戰鬥機，我們可以飛殲11B，未來也可以飛殲20，我們的征途是星辰大海」。

首批殲11B的5名女飛行學員，順利完成單飛。（取材自央視軍事）

報導指出，這批女飛行學員平均年齡只有23歲，從招飛入伍到現在，她們的飛行之路經歷了初教6、教8、殲教9、殲7G、殲11B共5種機型。

這批女飛行學員2020年6月從空軍航空大學畢業後，來到空軍西安飛行學院某旅學習高級教練機，在蒼涼的西北大漠，在嚴酷的自然環境中接受嚴苛訓練，她們從未放棄過夢想。