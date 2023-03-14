總理記者會首秀 李強稱中國經濟「長風破浪 未來可期」

十四屆全國人大一次會議13日在北京人民大會堂舉行記者會，國務院總理李強出席並回答中外記者提問。國務院副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中參加。 (中新社)

國務院 總理李強 昨在人大會議閉幕後的總理記者會上坦言，今年世界經濟形勢總體不容樂觀，不穩定、不確定、難預料因素較多，中國要達到5%左右的成長目標，不是件容易的事。他還向美國喊話，強調中美經濟「你中有我、我中有你」，彼此都從對方發展當中受益，「中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒有好處」。

李強昨率領其他四名新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中於總理記者會亮相。這是李強出任總理後的首場記者會，外界關注中國經濟民生、中美關係與兩岸等議題。

中國政府工作報告設定今年經濟成長目標為5%左右，國際機構普遍認為可望達標，但中國經濟歷經疫情三年衝擊，加上美國在重點科技產業圍堵制裁，中國經濟能否走向復甦，仍有變數。

就中國經濟情勢，李強表示，絕大部分老百姓不會天天盯牢GDP（國內生產毛額）增加多少，大家更在乎的、更關心的一定是自身的具體事，像住房、就業 、收入、教育、醫療、生態環境等，政府工作要貼近老百姓實際感受。

談到今年經濟成長目標，李強說，今年經濟成長預期目標定在5%左右，這是綜合考慮各方面因素後確定的；現在中國經濟總量大了，總量已過了人民幣120兆，且現在新挑戰也不少，在這種高基數上，要達到5%左右的成長目標，恐怕也不是件容易的事，需要加倍努力。

他認為，達到成長5%的預定目標需要打好組合拳，包含宏觀政策組合拳、擴大需求組合拳、改革創新組合拳、防範化解風險組合拳。包括推動高質量發展，提高科技創新能力，建設現代化產業體系等。

談到經濟前景，李強說，從最近兩個多月看，中國經濟運行出現了穩定回升態勢，他用八個字概括：「長風破浪，未來可期」。

國際貿易和投資方面，李強強調中國仍是外資的聚集地，去年大陸實際利用外資1890多億美元，相較疫前還多500多億美元。對外開放是中國基本國策。今年中國將對接高標準國際規則，中國的門會越開越大。

談到中美關係，李強說，美國有人炒作中美「脫鉤」論調，但據中方統計，去年中美貿易額已高達近7600億美元，再創新高，中美彼此都從對方發展中受益；當前重要的是，要把去年「拜習會」共識轉化為具體行動。