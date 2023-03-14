李強勉民企披荊斬棘 江浙商人「四千精神」成教材

中國新任國務院總理李強13日召開任內首場記者會。副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中也出席參加。（新華社）

中國新任國務院 總理李強 13日召開任內首場記者會，他指出會加大穩就業相關政策力度，同時強調中國人口紅利並未消失，「人才紅利」正在形成。值得一提的是，李強特地提及「四千精神」，勉勵民企披荊斬棘。

綜合媒體報導，上世紀80年代，率先從浙江溫州喊出「四千精神」，意指「走遍千山萬水，想盡千方百計，說盡千言萬語，吃盡千辛萬苦」，是江浙商人闖市場的生動寫照，成為創業的寶貴精神財富。

江浙是中國民營經濟發展最發達的地區，尤其是在李強的家鄉浙江，非公經濟在GDP總量中的占比高居全中國第一。江浙商人以「四千精神」聞名於世，李強藉此向廣大民營企業家喊話，雖然現在創業條件、環境發生了很大變化，但是當時那種篳路藍縷、披荊斬棘的創業精神是永遠需要的。

當日，李強還強調，兩個「毫不動搖」是中國基本經濟制度的重要內容，是經濟的長久之策，過去沒有變，以後更不會變。政府各級幹部要真誠地關心民營企業發展，要與民營企業家交朋友，構建親清政商關係，帶頭營造尊重企業家、尊重創業者的良好氛圍，「相信在時代新征程上，我們廣大民營企業家一定會譜寫出更加輝煌的新的創業史。」

此外，國際擔憂中國人口負增長會否導致人口紅利消失的問題，李強認為不是那麼簡單。他說，人口紅利要看人口數量，更要看「質量數」，要看「人才數」。目前社會勞動年齡人口9億人，每年新增1500萬人，人力資源豐富仍然是中國巨大且顯著的優勢。且更重要的是，中國接受高等教育 2.4億人，平均受教育年限已達14年。可以說，「人口紅利並沒有消失，人才紅利正在逐步形成，發展動力依舊強勁。」