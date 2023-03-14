李強出任總理 祖屋掀「朝聖熱」、祖墳24小時專人值守

溫州遊人參觀李強祖屋引熱議。 （視頻截圖）

早前新任政治局七常委名單甫出爐，傳出上海前市委書記李強 將接國務院 總理，一些浙江溫州人跑到李強老家拍照朝聖，但「二十大 」後，李家祖屋突然封禁，附近道路日夜有人值守，靠近、拍照便會被驅趕，村民並指出，李家的祖墳每一座都有人24小時看守。

李強在浙江溫州瑞安縣曹村鎮東嶴村出生，1976年7月參加工作，早年曾在瑞安縣基層農機部門當工人。明報報導，瑞安曹村鎮東嶴村，一個被指是他舊居的老磚土房，幾乎同步引來「朝聖熱」。當地村民說，每天都有大量遊客慕名前來，人多時「進村的車子都排到鎮上」，很多人「認為這裡風水好」，還會挖了老屋磚土帶走。

據報導，族譜上原名「李福強」的李強，自小「幾乎沒在村裡生活過」；老屋是李強曾祖母及族人祖產，李強的出生地其實是10公里外的馬嶼鎮外祖父家。

村民透露，李強2017年擔任上海「一把手」以前，每年農曆新年初三都會到母親阮秀蓮位在祖屋後方的墳上祭拜。報導指出，村民表示，滿山的墳墓當中，「有人把守的，就是李強家的」。據報導，稱李母和李家先祖墳墓，如今每座墳墓都有專人24小時看守，嚴禁村外人靠近。

報導指出，縣級市瑞安過去幾十年如舊寧靜，直至李強2013年主政浙江，當地修葺了空置30年、曾險坍塌的李強祖屋，村內李氏祠堂翻修成一座朱漆大門的中式兩層堂皇建築，方圓幾公里的瓦屋都重新粉刷，村書記甚至開起民宿，投入到紅色旅遊事業。