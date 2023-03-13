不滿男足「水準一路下滑」 體育總局：嚴打假賭黑

14屆全國人大一次會議12日在北京人民大會堂舉行第三場「部長通道」採訪活動。圖為國家體育總局局長高志丹接受媒體採訪。 (中新社)

過去被中國網友稱為「國足」的中國男足，在年年失利後，反成為人人喊打的對象，且隨假球風波越演越烈，足協主席陳戌源也在上月被查落馬。對此，中國國家體育總局局長高志丹12日痛批，較長一段時間一來，「三大球」特別是男子項目發展不盡如人意，男子足球 的水準更是一路下滑，業內出現諸多亂象，他強調，要堅決打擊嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和假賭黑問題。

「全國兩會 」將閉幕，高志丹12日在北京 人民大會堂的「部長通道」採訪中，就如何推進中國「三大球（足球、籃球、排球）」發展時，做出上述表示。

高志丹說，三大球集體球類項目，參與人口多，社會影響力大，深受廣大人民群眾特別是青少年的喜愛。三大球的比賽成績不僅僅是一場比賽的勝負，更體現的是集體主義精神，蘊含著「愛國主義」情懷。他提到，特別是女子項目在世界上都取得過好成績，例如女足曾獲奧運、世界盃亞軍，女籃去年獲世界杯亞軍，女排在世界三大賽十次獲得冠軍。

接著，高志丹話鋒一轉表示，「實事求是地講」，較長一段時間以來，三大球特別是男子項目發展不盡如人意，男子足球的水準更是一路下滑，足球業內社會出現了諸多亂象，「這與黨（中共）中央全國（中國）人民對我們的要求和期盼形成了強烈的反差。」

他說，三大球要搞上去，這是一個體育強國的標誌。指稱近一段時間以來，針對足球領域出現的嚴重問題，官方一直在反思研究解決辦法，紮實做好各項工作，強調要以「猛藥去疴、重典治亂」的決心，聚焦當前三大球工作中存在的精神氣不足，作風不硬等突出問題，持之以恆轉作風、強擔當、抓落實，堅決打擊嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和假賭黑問題，正風肅紀，嚴明紀律，完善制度，強化規矩，全面修復三大球健康持續發展的良好生態。