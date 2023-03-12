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中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

中統計局長：95%以上的機構預測今年中國經濟增長5%-7%

記者陳言喬／即時報導
中國今年經濟成長將達5%以上。圖為河南鄭州宇通客車的工廠。（新華社）
中國今年經濟成長將達5%以上。圖為河南鄭州宇通客車的工廠。（新華社）

中國國家統計局局長康義12日表示，全國兩會已確定今年經濟增長目標5%左右，「我們完全有信心能夠實現」。

新華網報導，第１４屆全國人民代表大會第一次會議結束後舉行「部長通道」採訪活動，邀請部分列席會議的國務院有關部委負責人接受採訪。其中康義受訪時表示，中國完全有信心能實現今年經濟增長5%左右。他說，信心來自於兩個方面：一是對中國經濟長期的判斷，二是對今年兩個多月以來經濟相關運行指標的一些觀察。

康義說，從中長期來看，中國仍然是一個發展中國家，中國人均的各項指標和世界上先進國家相比還有很大差距，還有很大發展空間。中國有巨大的市場，不斷提高的勞動力供應，有很好的生產條件，長期向好的趨勢。

國際國內很多專家、學者、研究機構都在研究中國的潛在增長率，95%以上的機構對於中國經濟潛在增長率都落在5%-7%。隨著中國經濟社會生產生活秩序恢復正常，中國經濟的增長有可能向潛在增長率回歸。

從今年兩個多月的情況來看，康義表示，市場預期正在發生改變，3月1日發佈的2月製造業採購經理人指數達52.6%，創了130個月的新高，表明市場主體對未來的預期比較有信心。一些國際組織、專業機構對中國經濟的增長也調高了增長目標。

從對世界經濟觀察情況來看，從2月份以來，因為中國的復甦可期，很多國際組織對世界經濟的看法也略微有了一些變化，在此之前比較悲觀，最近稍微變得有一點不那麼悲觀，所以國際組織也都調高了2023年世界經濟增長的預期。

第二，中國一些實物量的指標，鐵路貨運量、發電量、用電量，都出現了穩步的上升。

第三，還有一些相關的統計指標，都出現一些明顯的改善。包括工業增加值、社會零售商品銷售額、服務業指數等，國家統計局將在這個月的15號對外發佈。

指數 全國兩會 國務院

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