從王岐山到韓正… 中國國家副主席變「待退者」？

王岐山（左）與韓正（右）10日交接國家副主席後握手。（歐新社）

在中共20大 卸任政治局常委的韓正，昨天（10日）以全票當選國家副主席，取代退休的王岐山，享正國級待遇。日本「每日新聞」分析指出，預計韓正將和王岐山一樣，分擔外交方面的工作，包括出席一些儀典。王岐山曾代表習近平 出席英國女王葬禮，之後曝光度就大幅降低。

日媒分析 韓正不像接班人

「每日新聞」認為，由王岐山模式來看，在習近平的安排下，國家副主席不是培養接班人的位子，反而更像是待退者的最後一站。

今年69歲的習近平，2008年當選國家副主席時54歲，韓正今年68歲，只比習近平小1歲，不像接班人。各界將目光投向政治局常委裡面最年輕、排名第6的丁薛祥，但他也60歲了，比習近平接副主席時還大6歲，而且沒有主政地方的經驗，這是成為中共最高領導人的必要條件。

「每日新聞」的結論是，接班人身分不明朗，習近平很有可能已著眼第四任。

韓正對外經驗豐富 或將分擔外交工作

韓正在上海土生土長，2003年2月出任上海市長，2012年11月出任上海市委書記一職，直到中共19大當選為中共政治局常委，並出任國務院常務副總理後，才卸下市委書記一職。而中共20大時甫卸下政治局常委的韓正，如今出任國家副主席，可謂峰迴路轉。

韓正長期在上海工作，經濟政績有目共睹；他僅花五年就讓上海經濟脫胎換骨，除了推進上海自貿區發展，也讓上海經濟總量從2兆人民幣躍升為3兆（約4350.8億美元），使上海成為中國首個經濟總量逾3兆的城市。

此外，韓正作風海派，在上海工作期間也接見不少外賓，累積不少對外交流經驗，美國前總統歐巴馬曾正面評論，稱他 是「共產黨的後起之秀」、「剪裁得體的西服和風趣的成熟性格」。

疫後中國經濟亟待復甦，加上中美關係不睦，也讓外界看好韓正除了可以參贊經濟事務，更可在外交事務上襄助習近平，應對未來更為嚴峻的國際事務挑戰。