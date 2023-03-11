普亭、金正恩等多國領導人 電賀習近平當選

俄羅斯總統普亭熱烈祝賀習近平當選中華人民共和國主席。(視頻截圖)

中國第14屆全國人大會議10日的會議中，中國國家主席習近平 第三度當選國家主席，俄羅斯總統普亭 、北韓勞動黨總書記金正恩、義大利 馬塔雷拉（Sergio Mattarella）和阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）等多國領導人第一時間紛紛致電或致函祝賀習近平。

綜合新華社與中新社報導，俄羅斯總統普亭在賀電中表示，熱烈祝賀習近平再次當選中華人民共和國主席，並稱這代表習獲得中國廣大人民群眾的支持，俄方高度評價習為加強俄中全面戰略協作夥伴關係所作貢獻。普亭說，俄中將繼續在各領域合作，就重大地區和國際問題保持密切溝通協作。

北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩賀電中稱呼習近平為「總書記同志」，讚美習推動了新時代中國特色社會主義事業，相信習必將在貫徹落實黨的20大決策部署中取得新的勝利，雙方關係必將持續深化發展。

歐洲方面，義大利總統馬塔雷拉和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）也向習近平發送賀電，馬塔雷拉提到雙方要抓住當前機遇，推動義中全面戰略夥伴關係取得更大發展；武契奇除了加強雙方關係外，也提到塞方堅定不移支持一個中國原則和「一國兩制」方針。

南美洲方面，阿根廷總統費南德茲和委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）向習近平發出賀電。

東南亞的寮國國家主席通倫西蘇里（Thongloun Sisoulith）、柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni），以及非洲的中非共和國總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）亦向習近平發送賀電。