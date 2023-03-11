習近平3任國家主席 微博忙碌一整天 民意卻被消音

習近平10日以2952票贊成、0票反對、0票棄權，連任中國國家主席。（歐新社）

毫無懸念、全票通過…習近平 昨天連任國家主席，在中國牆內的社交媒體上受到熱烈討論，審查人員應接不暇，社媒分析師 說：「這是微博 忙碌的一天。」然而，有媒體發現，中國微博民意被消音，海外網友則將習近平比袁世凱。

美國之音報導，中國社交媒體分析師棵小曼（Manya Koetse）說，習近平第三個任期上了微博的熱搜，單個話題的瀏覽量超過8億，所有的熱門話題都與習近平有關；但她同時指出：「在刷新和搜索時，注意到評論區有些關閉、有些開放，視頻時而在線、時而離線，習近平的名字甚至在短時間內無法搜索。」

對於習近平連任，中國官媒新華社以「民族復興的領路人億萬人民的主心骨」為題，發表評論員文章，開頭便稱「這是人民的選擇」，並稱「長時間的熱烈掌聲響徹人民大會堂」。不過，在中國國內微博平台上卻是一片靜悄悄。

據自由亞洲電台報導，新華社官方微博「新華視點」率先發出快訊，題為「習近平當選為中華人民共和國主席」，下方很快顯示有近萬則留言並在持續增加，但留言欄卻開啟精選模式，且顯示「還沒有人評論」，令百姓聲音完全被屏蔽。更奇怪的是，雖然「新華視點」裡有「習近平」一詞，但如果在微博用簡體或繁體搜索「習近平」，就會出現「根據相關法律法規和政策，『習近平』搜索結果未予顯示」的字句。

報導指出，而在海外社媒平台上，這一消息引發網友一片罵聲。有網友直言：「繼毛澤東之後，又一個終身執政的獨裁者上台了。 雖然早就知道會這樣，正式看到這個消息還是覺得惡心。」 也有網友並排貼出袁世凱和習近平的照片，指袁世凱就任中華民國臨時大總統也是同一天，「歷史驚人地相似」；還有的說，「全票通過，沒有反對票，沒有棄權票，100%的支持率！ 這就是全過程民主？這就是全球最大規模的民主選舉？這才是真正的國恥！」