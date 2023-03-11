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國家信訪局獲批升格 網盼：長出牙齒 少「踢皮球」

中國新聞組／北京11日電
白紙運動。(Getty Images)
白紙運動。(Getty Images)

本次中國兩會上推出的國務院機構改革方案受到外界關注，其中令人意外地提到將把國家信訪局調整為國務院直屬機構。全國人大一次會議10日表決通過了關於國務院機構改革方案的決定，批准了這個方案。有分析認為， 該舉措與近幾個月中國爆發的數輪大規模抗議有關，但另有聲音認為， 這次改革不會帶來什麼實質變化， 中國的信訪制度是為老百姓「畫大餅」。

BBC中文網報導，國家信訪局為中國國務院負責民眾來信和上訪接待工作的機構，但過去一直被詬病沒有發揮它應有的作用。本輪機構調整將該局升級，這個時間點尤為受到關注。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾指出，國家信訪局是中國黨和政府的民意收集器。他認為，這次將國家信訪局轉為國務院直屬機構，是讓這個機構地位升級。國家信訪局局長今後可以直接向總理匯報，總理能更了解下面的情況。

自去年開始，中國出現越來越多大規模的抗議示威活動，如多地出現反新冠清零政策的白紙運動、湖北武漢兩次爆發退休老人反醫保改革抗議活動。

吳木鑾認為，國家信訪局提升地位與近期的抗議示威有關，這代表中國政府更加重視這些問題。

但中國網民反映不一。有網民說，「真心希望升格後的信訪局可以長出牙齒，少一些十幾年前的『踢皮球式信訪』，而是切實為老百姓解決問題，走好新時代的群眾路線」、「見了領導也不解決問題，記在了本本上，卻沒記在心上，問題還是問題。」

美國紐約城市大學政治學教授夏明則認為，中國信訪制度最主要的問題是不許上訪，不許越級上訪。他不認為這次改革有價值，會給中國的信訪制度帶來任何變革，「信訪工作在中央一級是表面文章，掛一塊空牌子，給老百姓畫了個餅，讓他們遠遠瞭望北京天安門，但實際對他們來說不可觸及的。」

「如果任何人說，我現在要到國家信訪局上訪，基本各地政府馬上會出動攔你了。」夏明對指出，在現在的中國，任何的集聚都會馬上被定性成尋釁滋事或者顛覆國家政權。

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