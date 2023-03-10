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寧德時代市占第一 習：亦喜亦憂「要給自己留後路」

中國新聞組／北京10日電
寧德時代市占連續六年全球第一。圖為位於中國福建寧德市的寧德時代研發中心 。(路透)
寧德時代市占連續六年全球第一。圖為位於中國福建寧德市的寧德時代研發中心 。(路透)

中國國家主席習近平最近在兩會表示，他對中國動力電池生產商寧德時代在全球市占率取得第一「亦喜亦憂」；他強調新興產業要防被人兜底，要給自己留條後路。媒體報導，寧德時代迅速擴張海外市場已引起業界警惕，其會不會成為下一個華為，遭美方圍堵制裁，成關注焦點。

綜合美國之音、中央社報導，習近平6日在北京看望參加全國政協會議的民建、工商聯界委員並參加聯組會，聽取意見和建議。身兼全國政協委員的寧德時代董事長曾毓群在會中發言，他向習近平彙報企業研發新能源汽車動力電池，努力「占領全球新能源產業制高點」的情況。

報導稱，聽說寧德時代在全球動力電池的市占率已達37%，連續6年全球第一，習近平用「亦喜亦憂」表達他的心情：「喜的是我們這一行業走到了世界前頭；憂的是就怕來個大呼嚨，先是一哄而起，最後一哄而散」。

習近平強調，對於新興產業，一定要搞好統籌規劃，搞清楚市場有多大、風險在哪裡，「要防止一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底、全軍覆沒」。

他還說，要看到國際競爭異常激烈，國際鬥爭風雲變幻。「在人家對我們零和博弈情況下，還要給自己留條後路啊！」

目前，寧德時代除了是全球最大的電動汽車電池製造商，還是磷酸鐵鋰電池（LFP）的使用先鋒，這種電池比老式鉛酸電池的重量更輕，無需維護，具有更好的充放電特性，壽命更長。

寧德時代與中國政府的關係也使得一些分析人士有所擔憂。

「寧德時代應當被視為下一個華為，這是因為中共政權正在拚命尋找華為的替代品，對世界尖端技術施加影響和控制」，南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田說。

謝田認為，美國政府應當審視寧德時代與中國政府和軍方的關係，而合規部門應當審視其股權結構、高層以及政府對公司的控制和干預程度。

習近平 華為 汽車

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