3000位記者採訪中國兩會「你來第幾次」成交流話題

獲准採訪中國「兩會」會議的中外記者，7日由巴士從隔離飯店載往人民大會堂附近，再徒步前往。圖為前往人民大會堂採訪的各國記者身影。（中央社）

中國兩會開幕近一周，來自世界各地的記者湧入北京 。「你來第幾次」成了各國記者碰面時的話題，不是指參加過幾次兩會的採訪，而是這次兩會的各項議程與記者會，獲准入場幾次。

今年中國全國兩會 陸續於3月4日、5日登場，根據大會統計，有近3000名中外記者報名採訪全國兩會。其中境內記者近2000人，港澳台記者和外國記者則達1000多人。

原本記者們預期可以恢復到疫情 之前的情形，申請記者證後就能入場採訪，然而這個期望最終還是落空。報名並不等於准許入場，每場會議或記者會前，需要等待工作人員通知，確認自己雀屏中選後，才能住進隔離旅館，準備採訪工作。

一名來自新加坡的記者表示，這是他睽違3年再度來到中國採訪兩會，原本以為採訪能像過去一樣「說走就走」，沒想到整個採訪流程已經變得很不一樣。兩會開幕至今一周，他只收到一次獲准入場採訪的通知。

這名記者形容，過去採訪兩會時遇到來自不同國家的同業，提及「你來第幾次」這個話題時，都會自然而然地認為「第幾次來採訪兩會」，然而這次採訪的過程中，這個問題的意思變為「這次兩會的記者會、會議，你第幾次獲准進場採訪了」。

日前中央社記者終於接獲通知，得以進入人民大會堂採訪，並於前一天入住指定的隔離旅館時，和一名同桌用餐的日籍記者也聊起了相同的話題，當他聽到記者是這次會議中第一次入住隔離旅館並將參加隔日的採訪時，他笑說「你要叫我前輩，因為我第二次來了」。

這名日籍記者提到，雖然他是這次會議期間第二次進場採訪，然而他的其他同事也有獲准到不同的場合採訪，因此大致上的會議都有參與到，「只是這樣的不確定性，讓採訪工作的規劃、人力配置必須重新調整。」

當然這樣的安排對於擁有不同採訪經驗的記者而言，也有截然不同的感受。一名第一次採訪兩會的中國記者和中央社記者提到，由於是第一次因此一切都覺得很新鮮，雖然兩會的開幕式都沒有接到進場的通知有點遺憾，不過「昨天被通知今天進來隔離，可以採訪明天的會議，我興奮到睡不著」。

相較之下，也有不少千里迢迢來到北京採訪兩會，然而過去近一周以來只參加了一場會議的外媒記者感到挫折，甚至考慮提早返國。「來到北京採訪會議，結果只能在飯店裡看北京會議的直播，這確實是件奇怪的事情。」

雖然中國已經完全解除了疫情管控，國境也已經開放，然而在疫情期間不斷演練的「全新採訪規範」或許是「一回生、二回熟」，即便解封，但也回不去了。