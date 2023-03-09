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2高顏值人大代表相遇 網讚：太空人與飛行員最美同框

記者陳言喬／即時報導
兩名全國人大代表接受媒體採訪，左為女空人劉洋、右為陸軍女飛行員徐楓燦。（取材自微信）
兩名全國人大代表接受媒體採訪，左為女空人劉洋、右為陸軍女飛行員徐楓燦。（取材自微信）

具高顏值的解放軍陸軍第75集團軍某空突旅直-20飛行員徐楓燦今年當選中國全國人大代表，近日，她和同為全國人大代表、女太空人劉洋同框接受採訪，她在劉洋面前秒變「小粉絲」，直說劉洋是她的偶像。

澎湃新聞報導，徐楓燦說：「劉洋師姊是我的偶像，今天見了她非常激動」。徐楓燦滿眼都是自己的偶像。徐楓燦一直以來都有個夢想，就想像劉洋一樣成為一名女太空人。

劉洋則說，目前，第四批太空人的選拔工作已經啟動，隨著國家航太事業的發展，新生代力量一定大有可為。聽完「師姊」的介紹，徐楓燦笑著說：「那我也有機會了！」

徐楓燦是解放軍陸軍第75集團軍某空突旅直-20的飛行員。 （取材自微博）
徐楓燦是解放軍陸軍第75集團軍某空突旅直-20的飛行員。 （取材自微博）

兩人都是中國全國人大代表，都穿著戎裝，都在各自的崗位上展示女性力量，中國網友稱「這真是最美同框」。

1999年出生的徐楓燦畢業於浙江金華一中。2017年，她從中國全國超過12萬名高中畢業生中擇優選拔而出。當時，徐楓燦高考（大學聯考）結束後。突然收到一條招飛（招募飛行員）短信：「我非常激動，一下子內心的藍天夢被點燃了」。她積極報名，順利進入陸軍航空兵學院學習，成為陸軍首批自主培養的首位實裝單飛女飛行員。

經過4年的軍校培養，她完成理論學習和實裝訓練，2021年6月完成畢業考核，可謂「能文能武」的女學霸。臨近畢業時，徐楓燦主動選擇飛直-20。她說，「我是一個喜歡挑戰的人，如果能把直-20這種操縱比較複雜的機型攻克下來，對我的飛行技術是很大的提升」。

在2022年的珠海航展上，徐楓燦駕「直-20」降落珠海航展現場，之後在靜態展示區向參觀者解說「直-20」機型。徐楓燦身穿飛行員連身工作服，搭配175公分高挑身材，格外吸睛，不論男女參觀者紛紛上前要求合照，成了全場焦點。

去年的珠海航展上，徐楓燦（左）成為焦點之一，頻頻與參觀人員合影。（取材自微信）
去年的珠海航展上，徐楓燦（左）成為焦點之一，頻頻與參觀人員合影。（取材自微信）

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