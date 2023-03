諷美如破車 「西方臉孔」讚中國民主制度優越

外籍記者與中國學者評論中國的民主制度與美國的兩黨制。(視頻截圖)

在北京 召開兩會 之際,中國日報放出一段外籍記者評論中國的民主制度與美國的兩黨制的視頻。來自美國的記者將中國比作一輛朝向繁榮發展前行的大巴,美國則被稱為「路邊的一輛破車」,不知要開往哪裡。中媒以自家外籍記者的「西方臉孔」讚揚兩會,但外國媒體記者在兩會的採訪則四處受限。

來源:YouTube

美國之音報導,中國日報這段視頻標題為「老外從兩會中發現中美差異這個比喻絕了」(China and US on board different buses),該報的外籍記者石花姐(Stephanie Stone)與瑞恩(Ryan Usher)與中國人民大學國際關係學院教授王義桅共同討論中國的兩會與民主制度。

「中國就像在一輛公共汽車 上,」石花姐說,大家都同意要去哪裡,所以現在中國正朝著使國家繁榮、全面建設社會主義國家的方向發展。「但美國,尤其是最近幾年,就像一輛停在路邊的破舊公共汽車,大家完全無法同意要往哪裡走」。

這段十分鐘的視頻被發布到嗶哩嗶哩和YouTube等平台上,中國日報在微博發起「美國像停在路邊的一輛破車」和「美籍記者為美國政黨制度感到可惜」的熱搜話題。該報評論並稱外國記者可以自由地在今年兩會現場進行採訪報導。

然而,在北京認可的外國記者讚美中國制度的同時,為外國媒體工作的駐華記者們的親身經歷卻和中國日報所說的相差甚遠。

英國廣播公司BBC駐華記者麥笛文(Stephen McDonell)稱只有少數幾乎完全是通訊社的記者才被允許進入全國人大的開幕式,絕大多數駐華的國際記者如今被禁止進入這些活動。

美國全國公共廣播公司NPR的駐華記者馮哲芸(Emily Feng)也表示,今年兩會期間,報導官方活動的機會幾乎是零,就算是那些少數被邀請參加例如開幕式這樣的表演活動也一樣。

報導指出,中國長期批評外國媒體對中國的報導有偏見,但為了給政治宣傳增加可信度,中國官媒又常常不得不使用外國面孔,目前中國官媒擁有多位常年上鏡的外籍記者。

加州大學聖地亞哥分校研究中國政治宣傳的研究員崔鵬指出,在對內宣傳上這樣的方式是有效的,因為中國觀眾更加相信美國人對美國政府的批評。

但經美國之音查詢,在中國日報發布的批評美國民主的視頻中,上鏡的石花姐和瑞恩並不是專門報導中國或美國政治的記者,兩人日常報導以旅遊、美食為主。