「一行兩會」時代落幕 彭博：金融監管員工恐減薪50％

中國啟動國務院機構改革，彭博社8日引述消息報導稱，金融監管機構工作人員面臨大幅減薪，薪資待遇可能減少50％以上。(取材自中國金融網)

中國啟動國務院 機構改革，進一步加強對金融行業的監管，美媒彭博社8日引述消息報導稱，金融監管機構工作人員面臨大幅減薪，薪資待遇可能減少50％以上；改革案將組建國家金融監督管理總局、不保留銀保監會；推進人行分支機構改革等變化，讓「一行兩會 」時代宣告落幕。專家分析，調整後會更好保護金融消費者權益，最大限度地防範金融風險出現。

本報系聯合報報報導，根據7日提交全國人大審議的「國務院機構改革方案」，將組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券 業之外的金融業監管。人民銀行、外匯管理局、國家金融監督管理總局和證監會的工作人員都將納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。

彭博社引述知情人士報導稱，基於上述改革要求，對於在銀保監基礎上組建的國家金融監督管理總局以及中證監的一些職員，他們的薪資待遇可能減少50％以上。

知情人士指稱，證監會和銀保監會等機構職員目前的工資待遇大大高於國家公務員標準。包括所有福利在內，證監會部分初級員工目前每月收入在人民幣2萬元左右，而機構改革後可能會降至不到人民幣1萬元。

報導並稱，降薪有可能會削弱金融監管機構前線工作人員防控金融風險的動力。

實際上，金融行業降薪風波近期又出現，坊間傳聞某頭部券商已正式發文降薪，不同級別降薪比例在30％到50％之間。有券商人士向每日經濟新聞表示，本輪券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是國資體系的。

另據紅星新聞報導，中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍表示，改革後就統一了監管標準，比較一致，能更好地保護金融消費者的權益。中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為，此前的「一行兩會」格局變為「一行一局一會」，各個部門各司其職，更加有利於金融行業化解腐敗隱患、不合理因素，使其更健康地發展。

報導指出，此次金融相關機構改革方案還提到，要深化地方金融監管體制改革，趙錫軍表示，地方金融監管機構最近幾年出了一些風險事件，這個和經營機構的監管此前存在的一些問題有關，容易出現「暴雷」的情況，這就有必要對它們加強監管，規範監管的職責，需要對現有的機構進行改革。