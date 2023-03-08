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暗諷「與狼共舞」 秦剛兩會首秀剛猛直接風格不變

中國新聞組／北京8日電
中國外長秦剛在記者會手持憲法稱，台灣是中華人民共和國的一部分。（中通社）
中國外長秦剛在記者會手持憲法稱，台灣是中華人民共和國的一部分。（中通社）

中國新任外長秦剛兩會外長記者會上的首秀，共回應14道問題，其中美中關係與台灣問題是焦點。外界曾指他在擔任發言人時就以「剛猛、直接」著稱，而他的外長首秀也是如此。他在回應與個人相關的中國外交形象「戰狼外交」時，先自嘲「沒有被稱為戰狼，若有所失」，但中國外交官是「與狼共舞」。

中央社報導，外界一度預期，由中國駐美大使秦剛接任中國外長的人事調動，是中國欲改變其「戰狼外交」的對外形象風格。但從秦剛於兩會的首秀觀察，以及美中關係已是「競爭多於合作」的大格局之下，風格很難因「易人」而改變。

本報系聯合報報導，秦剛在外交系統已30多年，曾任中國外交部發言人八年，當時的風格本就不溫順，而是以「剛猛」、「直接」著稱。秦剛強調，沒有所謂的「戰狼外交」，中國是捍衛自身正當的國家利益。

秦剛在兩會記者會表示，記得他剛到美國任大使時，美國的媒體驚呼，「中國戰狼」來了。現在他回來當外長，又不給他這個稱號了，他還真若有所失。

他說，2000多年前，孔夫子就說過，「以德報德，以直報怨。以德報怨，何以報德？」中國外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。

秦剛 兩會

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