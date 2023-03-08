國務院增2局緊抓金融、數據 金融雙峰統一監管避套利

國務院機構改革方案 （資料來源：國務院）

中國全國人大會議昨聽取國務院 提交審議的「國務院機構改革方案」，內容集中在科技、金融、數據等改革，並將組建「國家金融監督管理總局」與「國家數據局」；重新組建「科學技術部」。分析認為，改革後，具有中國特色的金融「雙峰」監管圖像更清晰，統一監管避免套利。此外，國務院也提出精減中央國家機關5%人手，學者預料將掀減員潮。

本報系聯合報報導，根據人大會議公布的「國務院機構改革方案」，將組建兩個局，分別是「國家金融監督管理總局」和「國家數據局」。國家金融監督管理總局將統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管等，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，並將作為國務院直屬機構。

據發布，國家金融監督管理總局在銀保監會基礎上組建，將中國人民銀行（中國央行 ）對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證監會的投資 者保護職責，畫入這一新機構。因此，不再保留銀保監會。此項改革為解決金融領域長期存在的突出矛盾和問題，加強風險管理和防範處置等。

第一財經報導，上海金融與發展實驗室主任曾剛分析，金融控股原來歸人行監管，現在移交給金融監管總局，這表示不管是以金融主體發起的金融控股，還是以其他非金融主體發起的金融控股公司，都納入到一個機構進行監管，有助於實現監管行為的統一，避免監管套利。

至於「國家數據局」，將負責協調推進資料基礎制度建設，統籌推進「數位中國」、數位經濟、數位社會規畫和建設，並加強數據管理、開發和利用。

根據方案，對於國際科技競爭和外部遏制打壓的嚴峻形勢，為更好統籌科技力量在關鍵核心技術上取得突破，加快實現高水平科技自立自強，將重新組建科學技術部。

人員管理方面，加強金融管理部門統一規範，並精簡「中央國家機關」人員編制，統一按照5%的比例進行精減。明報報導，學者柏文喜分析，這次中央精簡措施定會引發地方和基層仿效，繼而引致公務員體系減員與變相減員潮。