不見「兩會藍」 北京污染指數破200 10年最糟

北京不見「兩會藍」，空氣質量創十年最糟。圖為北京全國人民代表大會開幕式期間，警察在天安門廣場南端站崗。（Getty Images）

每年「兩會 」期間，北京 當局都會事先管控工業廢氣排放，營造「兩會藍」的好天氣，然而今年北京天氣卻是近十年來汙染最嚴重的一次，5日人大開幕污染指數 最高超過200，疑因放鬆防疫、復常之後拚經濟，工業生產活動不斷增加造成的。

綜合媒體報導，北京整座城市5日籠罩在一片霧霾內，專家更預測污染天氣將持續至本月10日。

根據美國大使館的監測資料，中國人民代表大會5日開幕期間，北京的PM2.5空氣汙染物數值飆升至每立方公尺182微克（micrograms），使北京的天氣直接落入「有害健康」的領域。相較之下，去年此時兩會召開時，北京的汙染物數值平均落在每立方公尺30微克以下。

這是美國大使館統計北京汙染物數值以來，至少十年內兩會期間汙染最嚴重的狀況。現場畫面也顯示北京籠罩在一片陰霾中，不見藍天。

而據國家大氣污染防治攻關聯合中心在5日發布的一份聲明，3月3日，京津冀及周邊地區部分城市出現PM2.5超標；4日～5日，污染程度逐步加重。5日白天（人大會議召開當天），太行山沿線及環渤海多個城市出現短時中至重度污染。其中，北京、保定、唐山、廊坊等城市共出現39個小時的短時重污染（截至5日10時）。截至6日午時，北京、天津等10個城市的空氣質量指數（AQI）超過200。

根據國家大氣污染防治中心的聲明，包括天津和中國最大的煉鋼中心唐山在內的北京周邊13個城市，到周日紛紛拉響了「重污染天氣橙色」預警，這是第二高的警報級別。

橙色警報意味著三天的平均空氣質量指數（AQI）已超過200，被列為「重度污染」。

儘管正在召開人大會議的北京沒有發布警報，但其AQI在周日晚上達到230，並在周一再次攀升到200以上。

今年北京並不是沒有提前準備「藍天」策略，與北京相隔150公里的工業重鎮唐山，從一周前就開始限制鋼鐵廠生產，減低污染物排放。但是由於風向、氣候等綜合因素，這次的限汙措施看來實施得太晚、規模太小，沒有效果。

大氣污染防治中心分析本次空氣污染成因，顯示包含能颳跑霧霾的西北風風速慢、近日氣溫回升等因素都是成因，但最大主因仍是當地工業生產活動與排放廢氣水平回升。

該中心資料顯示，自疫情結束後，鋼鐵、水泥等行業活動快速上升，貨車交通流量及工程機械開工時長等指標均處今年以來最高水平，導致京津冀及周邊區域污染排放處於高位，是本次污染過程的根本原因，