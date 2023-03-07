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中政協委員提案補貼大學生生育 網罵：什麼招都使出來

中國新聞組／上海7日電
中國全國政協委員賀丹日前提案，主張「什麼年齡段該幹什麼就幹什麼」，應為大學生生育提供生活津貼，完善婚育服務，引發熱議，一度登上熱搜榜首。（Getty Images）
中國全國政協委員賀丹日前提案，主張「什麼年齡段該幹什麼就幹什麼」，應為大學生生育提供生活津貼，完善婚育服務，引發熱議，一度登上熱搜榜首。（Getty Images）

中國各界紛紛出招提振低迷的生育意願。中國全國政協委員賀丹日前提案，主張「什麼年齡段該幹什麼就幹什麼」，應為大學生生育提供生活津貼，完善婚育服務，引發熱議，一度登上熱搜榜首。

澎湃新聞報導，兼任中國國家衛健委旗下「中國人口與發展研究中心」主任的賀丹表示，人們「職業發展的黃金期、受教育的黃金期、婚育的黃金期」都是重疊的。其中，學習教育是一個終身的過程，因此應該充分考慮生育孩子的關鍵時期，做出合理的婚育安排。

賀丹指出，倡導青年適齡婚育，對個人來講就是「什麼年齡段該幹什麼就幹什麼，該戀愛的時候戀愛，該結婚的時候結婚，該生孩子的時候生孩子」。

根據報導，賀丹在提案中建議，將大學生納入「生育保險範圍」，促進「教育制度」與「婚育政策」相銜接，並倡導適齡婚育與教育學制改革調整相結合，為個體實現「學業安排、生育安排和就業安排的有序銜接」創造條件。

賀丹還提議，要支持大學碩士、博士研究生的合理婚育安排，完善「在校大學生婚育服務」，對於因婚姻、生育、養育問題而產生的學業變動，提供「時間、經濟和服務支持」，並為生育的大學生提供醫療保障和生活津貼。

這項提議被中國媒體報導後，不但一度成為網路熱搜新聞，5日下午更衝上新浪微博熱搜榜首，但網友對賀丹的提議以質疑及嘲諷居多。其中有人表示，這不是變相鼓勵大學生生小孩嗎？有人則說，「（中國當局）真的慌了，什麼招都使出來了」；還有人直言，「要學生邊帶娃邊讀書？還是休學18年後再復學？能行嗎」？

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