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人大代表通道／90後女少校 被酸樣板

中國新聞組／北京7日電
全國人大代表、遼寧艦「90後」少校政治教導員朱悅萌接受媒體採訪。（中新社）
全國人大代表、遼寧艦「90後」少校政治教導員朱悅萌接受媒體採訪。（中新社）

中國14屆全國人大5日首場「代表通道」，安排全國人大代表、海軍遼寧艦某中隊「90後」美女少校政治教導員朱悅萌接受採訪，這名已在艦上任職8年的女軍官講述中國航母多個首次，她還不忘替海軍宣傳，鼓勵年輕人加入海軍。只是令人議論的是，她年僅33歲，又未立下功績，竟然一躍成為200萬解放軍代表之一，被指是「樣板」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，朱悅萌先後在遼寧艦的作戰、機電、航空等多個部門任職，目前是政治教導員，並未直接負責作戰業務，主要是擔任「政治輔導」工作。她從海軍航空大學研究所畢業取得碩士學位後，就到遼寧艦服務，短短八年就升任少校，還在去年被選為所謂的「全軍優秀政治教員」。相較於其他在部隊裡苦幹實幹的基層官兵，朱悅萌的軍中路，一路走來無比順遂。

朱悅萌5日出現在「代表通道」，她聲稱從基層幹起，沒有任何特權。

她表示，殲15艦載機首次夜間著艦的那一夜驚心動魄，「大家都焦急地注視著、等待著，直到艦尾點點亮光刺破漆黑的夜，發動機轟鳴聲由遠及近，隨著一聲巨響，戰機穩穩降落，現場從一片沉寂瞬間歡呼」！

她還曾在艦上用英語喊話外軍艦機：「你們正在接近我方任務編隊，為了避免誤解誤判，請與我們保持安全距離」。

朱悅萌說，「航母編隊能力強大之後，我們更有底氣去表達我們的能力，大家喊話的語氣、底氣都更足了，因為我們有力量，也不懼怕誰。」

她還喊話：「歡迎更多的年輕朋友投身航母事業，和我一起駛向更遠的海、更深的藍，我們一起闊步星辰大海、逐夢萬里海天」。

對此，中國網友表示，顯然是「樣板」、沒有「特權通道」是不可能這麼快的、「懂的都懂」、「如果聽她的話『和我一起駛向更遠的海』，加入軍中以為都是朱悅萌，結果是強壯大媽。」

當兵前的朱悦萌。（取材自澎湃新聞）
當兵前的朱悦萌。（取材自澎湃新聞）

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