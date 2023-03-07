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中軍費增7.2% 分析：內外不安全感非常強烈

中國新聞組／北京7日電
中國國防預算成外界關注焦點。圖為解放軍2023年元旦於天安門廣場舉行升旗儀式。( Getty Image)
中國國防預算成外界關注焦點。圖為解放軍2023年元旦於天安門廣場舉行升旗儀式。( Getty Image)

今年中國國防支出將增長7.2%，維持全球第二軍費大國，再度引發外界對中國威脅崛起的關切；美國之音報導，中國專家認為，此增長是適度且必要的，但觀察人士分析，中國擴大軍費預算不只針對武統台灣部署，凸顯中國對國內外環境有強烈的不安全感。

中國14屆全國人大解放軍和武警部隊代表團發言人譚克非昨表示，增加的國防支出將用於按照「十四五」規畫安排，全面加強練兵備戰等方面；但他強調，與美國等軍事大國相比，中國國防支出占GDP比重較低，「中國有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益」。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮也表示，中國國防預算僅占GDP的1.2%，遠低於其他大國，例如美國的占比為3.5%，俄羅斯為4%，印度為2.5%。中國「環球時報」前總編輯胡錫進也透過微博稱，中國軍費還不到美國的1/4，年增幅也是很溫和的。他說，相較於印度、美國、德國和日本軍費分別年增13%、10%、17%和26.3%，「中國7.2%的增幅真不算高。」

美國之音指出，中國軍事專家宋忠平表示，中國加軍費是為了應對複雜的區域和全球環境，「沒有錢的話，怎麼買演練的彈藥和補給?」

報導指出，日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博對此表示，該論調是「為辯護而做的狡辯」，因為美國作為世界警察，軍事部署是面向全球範圍，中國大部分的軍事部署都是面向東方，劍指台灣、日本和東南亞。

而台灣嘉義的中正大學戰略暨國際事務研究所創所所長宋學文認為，若僅是對付台灣，中國不需要增加這麼多軍備。他認為中國的軍備不是針對台灣，它是美中的對峙。

松田分析，中國軍費於過去43年內增長39倍，增長速率全世界少見，如果這種擴軍規模是溫和的，那其他國家絕對遜色。而且中國一再對比美國，缺乏比較基礎，言下之意彷彿中國也有稱霸全世界的野心。

松田表示，2019-2023年間，中國國防預算的年增率分別是7.5%、6.6%、6.8%、7.1%和7.2%，連四年攀升，且增幅逐年略增。相較於今年的其他預算科目，例如一般公共服務支出年縮減0.7%，教育和科技預算則分別年增2%，增幅都有限，唯獨國防預算為7.2%的高增長率，這代表中國在面對不利的國內外環境時，所展現的國家意志力。

松田說：「因為它認為國際的環境是對它比較不利，絕對不能放鬆。除此之外，維穩的預算是6.4%，這也是非常高的增長率，意思就是，中國政府現在對外、還有對內的不安全感是非常非常強烈。」

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