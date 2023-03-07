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習近平憶少年時：第一批少先隊沒有我 就哭了鼻子

記者陳言喬／北京7日電
中共總書記習近平參加江蘇代表團審議時強調農業與工業的問題。（新華社）
中共總書記習近平參加江蘇代表團審議時強調農業與工業的問題。（新華社）

中共總書記習近平5日下午到全國人大的江蘇團審議，談到農業時憶及他在福建工作表示，他每天都要看吃菜的問題，吃不上菜那就是政治。

新華社6日公布習近平與江蘇代表團共商國是時的細節。習近平在參會中特別強調糧食安全，他說：「我在福建工作的時候，每天都要看吃菜的問題。福建人說『三天不見綠，兩眼冒金光』，吃不上菜那就是政治，這種意識是很強的。現在一些幹部沒有這方面的意識和經驗，忽視這些是不行的」。

在談到製造業時，習近平強調，任何時候，中國都不能缺少製造業。一個14億多人口的大國，靠國際市場不行，單靠「一招鮮吃遍天」也不行，必須依靠自己解決自己的問題。

習近平還專門詢問了太湖的水質，還有沒有藍藻？習近平說：「歌裡唱太湖美，多美啊！但一想起藍藻，就起膩了。工業和生活排放一度對太湖汙染很大，治理花了很大力氣。我們講綠水青山就是金山銀山，生態搞不好就不是金山銀山，反而成了虧錢買賣」。

他說，談高品質發展，不談新發展理念不行。當年蘇南、蘇北不對稱，蘇北有發展的「衝動」，搶著承接其他地區淘汰下來的汙染企業、夕陽產業。響水一聲爆雷，就是當時埋下的惡果。

「任何時候我們都不能走急就章、竭澤而漁、唯GDP的道路。這就是為什麼要樹立新發展理念。樹立正確的政績觀也就在這裡，功成不必在我，功成必定有我」。

習近平最後在談到基礎教育時表示，基礎教育承擔著非常光榮艱巨的歷史任務。新時代教育工作者要努力把青少年培養成為中國特色社會主義的建設者和接班人，把青少年培養成為擁有「四個自信」的孩子。

習近平還回憶起自己的青少年時代：「我也是戴著紅領巾過來的。因為上學早，第一批入少先隊沒有發展我，還哭了鼻子。後來當上少先隊旗手，熱血沸騰」。

習近平 教育 中共

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