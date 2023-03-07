我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

監管風暴後派定心丸…習喊民企「自己人」要大膽發展

特派記者賴錦宏／北京7日電
中國從2021年起，掀起一波針對民營企業監管風暴，包括阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市喊停，一度重創民營企業的經營運作。（美聯社）
中國從2021年起，掀起一波針對民營企業監管風暴，包括阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市喊停，一度重創民營企業的經營運作。（美聯社）

中國國家主席習近平自掌權以來，外界時有質疑中國經濟走向「國進民退」的聲音，習近平昨參加「全國政協會議民建、工商聯界別」聯組會時強調，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人」，還稱要為民企排憂解難，讓民企放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展，並消除顧慮，放下包袱，大膽發展，還強調「對國企民企平等對待」，這番話頗有為民企提供定心丸之意。

中國從2021年春天起，掀起一波針對民營企業包括平台經濟、網路科技、叫車平台、線上遊戲和補教行業等監管風暴，影響所及，例如阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市喊停，多家大型企業被處巨額罰款，部分企業也叫停海外上市計畫，連串監管下，一度重創民營企業的經營運作。

習近平昨天針對民企的喊話，似有為「國進民退」釋疑的意味，也從側面顯示，中國經濟在歷經疫情封控、嚴格監管和美國制裁下，復甦之路比預想更加困難。

據央視報導，習近平在會上指出，2017年中共19大以來的5年，中國發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多；尤其是「以美國為首」的西方國家，對中國實施全方位遏制、圍堵、打壓，給中國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。

習近平稱，民營經濟是中共長期執政、實現兩個百年奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢的重要力量；北京始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持。他提到，「中國式現代化」是全體人民共同富裕的現代化，無論國企還是民企，都是促進共同富裕重要力量，都必須擔負促進共同富裕的社會責任。

他還說，要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，依法維護民營企業產權和企業家權益，從制度和法律上把「對國企民企平等對待」的要求落下來，鼓勵和支持民營經濟和民營企業發展壯大，提振市場預期和信心。支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。

不過，習近平也強調，要依法規範和引導各類資本健康發展，有效防範系統性金融風險，為各類所有制企業創造公平競爭、競相發展的環境。

中國國家主席習近平6日看望參加全國政協14屆一次會議的民建、工商聯界委員，並參加...
中國國家主席習近平6日看望參加全國政協14屆一次會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。(新華社)

習近平 中共 北京

上一則

習近平憶少年時：第一批少先隊沒有我 就哭了鼻子

下一則

秦剛兩會首秀：打不還手，罵不還口 中國辦不到

延伸閱讀

習近平：新興產業要防止孤軍深入，被人兜了底、全軍覆沒

習近平：新興產業要防止孤軍深入，被人兜了底、全軍覆沒
習近平喊話：始終把民企當自己人 放開手腳發展

習近平喊話：始終把民企當自己人 放開手腳發展
僅交談兩句…李克強1小時念完畢業報告 與習近平互動冷

僅交談兩句…李克強1小時念完畢業報告 與習近平互動冷
韓正赴山東代表團 顯示續任國家領導人

韓正赴山東代表團 顯示續任國家領導人

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛兼模特兒蔡天鳳。（取材自蔡天鳳Instagram）

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

2023-02-28 00:01
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走