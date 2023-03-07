監管風暴後派定心丸…習喊民企「自己人」要大膽發展

中國從2021年起，掀起一波針對民營企業監管風暴，包括阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市喊停，一度重創民營企業的經營運作。（美聯社）

中國國家主席習近平 自掌權以來，外界時有質疑中國經濟走向「國進民退」的聲音，習近平昨參加「全國政協會議民建、工商聯界別」聯組會時強調，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人」，還稱要為民企排憂解難，讓民企放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展，並消除顧慮，放下包袱，大膽發展，還強調「對國企民企平等對待」，這番話頗有為民企提供定心丸之意。

中國從2021年春天起，掀起一波針對民營企業包括平台經濟、網路科技、叫車平台、線上遊戲和補教行業等監管風暴，影響所及，例如阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市喊停，多家大型企業被處巨額罰款，部分企業也叫停海外上市計畫，連串監管下，一度重創民營企業的經營運作。

習近平昨天針對民企的喊話，似有為「國進民退」釋疑的意味，也從側面顯示，中國經濟在歷經疫情封控、嚴格監管和美國制裁下，復甦之路比預想更加困難。

據央視報導，習近平在會上指出，2017年中共 19大以來的5年，中國發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多；尤其是「以美國為首」的西方國家，對中國實施全方位遏制、圍堵、打壓，給中國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。

習近平稱，民營經濟是中共長期執政、實現兩個百年奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢的重要力量；北京 始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持。他提到，「中國式現代化」是全體人民共同富裕的現代化，無論國企還是民企，都是促進共同富裕重要力量，都必須擔負促進共同富裕的社會責任。

他還說，要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，依法維護民營企業產權和企業家權益，從制度和法律上把「對國企民企平等對待」的要求落下來，鼓勵和支持民營經濟和民營企業發展壯大，提振市場預期和信心。支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。