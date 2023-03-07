我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「像電影情節」 聯航乘客襲空服員 挺身乘客還原經過

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

中兩會／秦剛：美印太戰略圍堵中 註定走不遠、行不通

特派記者賴錦宏、黃雅慧／北京7日電
中國外長秦剛。（取材自中國網）
中國外長秦剛。（取材自中國網）

關於近期有媒體評論認為，隨著美國要塑造「印太戰略」，而中國經濟下行壓力增加，地區國家「安全上依靠美國，經濟上依靠中國」，越來越難以持續。中國外長秦剛表示，美國「印太戰略」圍堵中國，註定走不遠、行不通。

秦剛在兩會記者會上表示，美國的「印太戰略」標榜自由開放，實際上拉幫結夥，搞各種封閉排他的小圈子；號稱維護地區安全，實際上挑起對抗，策畫「亞太版北約」；宣揚促進地區繁榮，實際上要「脫鉤斷鍊」，破壞地區一體化進程。

美國公開聲稱要「塑造中國的周邊戰略環境」，這恰恰暴露了「印太戰略」圍堵中國的真實目的，其最終結果只會導致衝擊以東盟為中心開放包容的地區合作架構，損害地區國家的整體和長遠利益，註定走不遠、行不通。

秦剛稱，他注意到最近不少地區國家領導人表示，東盟不能成為任何外部勢力的代理人，不能陷入大國博弈的漩渦。亞洲應該成為合作共贏的舞台，而不是地緣博弈的棋盤。任何冷戰絕不容在亞洲重演，烏克蘭式的危機絕不容在亞洲複製。

至於說安全上、經濟上要靠誰？秦剛的看法是，還是要同舟共濟，患難與共，共謀安全，共促發展，共築更加緊密的周邊命運共同體。

有人擔心中國經濟前景，秦剛認為大可不必。近期，一些國際機構紛紛上調今年中國經濟增長預期。中國自己的預期也是在5%左右，這將遠遠高於其他主要經濟體。過去一年，中國實際使用外資增長8%，引資規模居全球前列。中國發展高層論壇和博鰲亞洲論壇年會即將舉行，今年天津夏季達沃斯論壇也將舉辦，「就我了解，前來參會的各國企業家爭先恐後」。

秦剛稱，最近，和多位地區國家的外長交流，大家期待最大的就是發展，談論最多的就是合作。他相信，中國加快推進高質量發展，擴大高水平對外開放，構建新發展格局，必將給各國特別是地區國家提供新的機遇。

秦剛 兩會 烏克蘭

上一則

中兩會／秦剛談戰狼外交：中國外交官須與狼共舞

延伸閱讀

中兩會／秦剛談戰狼外交：中國外交官須與狼共舞

中兩會／秦剛談戰狼外交：中國外交官須與狼共舞
中國兩會／秦剛批美打壓：要中打不還手 辦不到

中國兩會／秦剛批美打壓：要中打不還手 辦不到
秦剛：世界越是動盪不安 中俄關係越應穩步向前

秦剛：世界越是動盪不安 中俄關係越應穩步向前
美中衝突下 戰狼未息 中國駐美大使懸缺 凸顯雙方變數仍多

美中衝突下 戰狼未息 中國駐美大使懸缺 凸顯雙方變數仍多

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛兼模特兒蔡天鳳。（取材自蔡天鳳Instagram）

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

2023-02-28 00:01
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
在加州自己蓋房 可能比買便宜

在加州自己蓋房 可能比買便宜
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」