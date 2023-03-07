中兩會／秦剛：美印太戰略圍堵中 註定走不遠、行不通

中國外長秦剛。（取材自中國網）

關於近期有媒體評論認為，隨著美國要塑造「印太戰略」，而中國經濟下行壓力增加，地區國家「安全上依靠美國，經濟上依靠中國」，越來越難以持續。中國外長秦剛 表示，美國「印太戰略」圍堵中國，註定走不遠、行不通。

秦剛在兩會 記者會上表示，美國的「印太戰略」標榜自由開放，實際上拉幫結夥，搞各種封閉排他的小圈子；號稱維護地區安全，實際上挑起對抗，策畫「亞太版北約」；宣揚促進地區繁榮，實際上要「脫鉤斷鍊」，破壞地區一體化進程。

美國公開聲稱要「塑造中國的周邊戰略環境」，這恰恰暴露了「印太戰略」圍堵中國的真實目的，其最終結果只會導致衝擊以東盟為中心開放包容的地區合作架構，損害地區國家的整體和長遠利益，註定走不遠、行不通。

秦剛稱，他注意到最近不少地區國家領導人表示，東盟不能成為任何外部勢力的代理人，不能陷入大國博弈的漩渦。亞洲應該成為合作共贏的舞台，而不是地緣博弈的棋盤。任何冷戰絕不容在亞洲重演，烏克蘭 式的危機絕不容在亞洲複製。

至於說安全上、經濟上要靠誰？秦剛的看法是，還是要同舟共濟，患難與共，共謀安全，共促發展，共築更加緊密的周邊命運共同體。

有人擔心中國經濟前景，秦剛認為大可不必。近期，一些國際機構紛紛上調今年中國經濟增長預期。中國自己的預期也是在5%左右，這將遠遠高於其他主要經濟體。過去一年，中國實際使用外資增長8%，引資規模居全球前列。中國發展高層論壇和博鰲亞洲論壇年會即將舉行，今年天津夏季達沃斯論壇也將舉辦，「就我了解，前來參會的各國企業家爭先恐後」。

秦剛稱，最近，和多位地區國家的外長交流，大家期待最大的就是發展，談論最多的就是合作。他相信，中國加快推進高質量發展，擴大高水平對外開放，構建新發展格局，必將給各國特別是地區國家提供新的機遇。