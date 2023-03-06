因應美頻頻「卡脖子」 習近平拚穩增長：力破核心技術

中國國家主席習近平5日參加14屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。（新華社）

中國國家主席習近平 昨參加他所在的14屆全國人大一次會議江蘇代表團審議，強調高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。習指示努力突破關鍵核心技術難題，在重點領域關鍵環節實現自主可控，並加快實現高水平科技自立自強，把發展經濟的著力點放在實體經濟。

美中科技和貿易戰 下，「穩增長」是中國今年經濟工作任務。習近平上述宣示，頗有因應美國近年對中國高科技產業頻頻「卡脖子」制裁的意味。

綜合媒體報導，習近平指出，加快實現高水平科技自立自強是推動高質量發展的必由之路。在激烈的國際競爭中，要開闢發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢，從根本上來說還是要依靠科技創新；能不能如期全面建成社會主義現代化強國，關鍵要看科技自立自強。

習近平說，加快構建新發展格局是推動高質量發展的戰略基點，要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，加快建設現代化產業體系。

習近平在會上強調，要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，加快建設製造強省，大力發展戰略性新興產業，加快發展數字經濟。

工信部長金壯龍表示，部分工業行業規模占GDP比重在1%上，比如電子、汽車 、鋼鐵、石化等，這些行業對「穩增長」十分重要，要千方百計、想方設法穩住這些行業。