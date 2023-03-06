新聞眼／人大急列議程修母法 增緊急立法權引擴權爭議

第14屆全國人民代表大會第一次會議月5日在北京人民大會堂開幕。這是全國人大代表走向會場。（新華社）

中國人大會議在北京 開幕，會議公布議程九項，除排最後的「選舉和決定任命國家機構組成人員」議程，其餘八項都是審議議程。這八項審議議程中只有排在第四項是今次特設，以內容來說算是重要而敏感，這個議程叫「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國立法法（修正草案）》的議案」。

中國人大會議五年一屆，能排在一年一度大會審議的是重要法律，能排進五年一度換屆大會時審議的是「大法」，而今次要修的不僅是「大法」還是「母法」。

中國的立法法，是在2000年3月經第九屆人大三次會議表決通過，自當年7月1日起實施。到2015年3月，在12屆人大三次會議首度修改，今次是時隔八年，再度修改。

急急提出修改和急急進入換屆大會議程來審議表決，在法律界看來是有高爭議性，而當局也是高關注度。這些高爭議性和高關注度，表現在修改草案一審稿和二審稿的內容，暫未知大會下發給人大代表審議的草案稿，只以之前爭議，大致列出四點。

首先是要將第三條修改為「立法應當堅持中國共產黨的領導，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，建設中國特色社會主義法治體系，在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家。」官方說這是落實20大 的要求，這引起高關注度。

其二，原來條文中有「立法應當遵循以經濟建設為中心，堅持社會主義道路、堅持人民民主專政、堅持改革開放」的文字，修法據說要刪除這些內容，學者說這將給外界中國不以經濟建設為中心、不改革開放印象。

其三，草案要求增加一條作為第七條，內容是「立法應當宣導和弘揚社會主義核心價值觀，堅持依法治國和以德治國相結合，鑄牢中華民族共同體意識，推動社會主義精神文明建設」。引起關注的是「中華民族共同體」、「以德治國」等提法。

其四，將第30條改為第32條，修改內容為：「列入常務委員會會議議程的法律案，各方面意見比較一致的，可以經兩次常務委員會會議審議後交付表決；調整事項較為單一或者部分修改的法律案，各方面的意見比較一致，或者遇有緊急情形的，也可以經一次常務委員會會議審議即交付表決。」這被專家視為人大常委會立法擴權，或說有了緊急立法權，或叫完善緊急狀態 下的立法程序。