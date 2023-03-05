BBC：李強不會重蹈李克強覆轍 將助習掃除所有障礙

BBC分析認為，李強預料成為下一任國務院總理。（中新社資料照片）

全國人民代表大會5日開幕，BBC分析認為，這將是中共總書記習近平 史詩般權力爭奪高潮的象徵，他將自己置於核心位置，沒有人有機會挑戰他。外傳他的可能副手、下屆國務院總理人選李強 ，在某些外商眼中，是一個願意通融、較自由派的人物，但面對習近平的集權，以忠誠獲得上位的李強恐仍將協助習近平掃除前面路上所有障礙，不會重蹈現任總理李克強 的覆轍。

BBC分析指出，國務院總理這個位子，理論上在權力結構中僅次於習近平。幾乎可以肯定李強將是新一任總理，對李強來說，這是一個迅速崛起的過程。但去年，作為中國金融之都上海的市委書記，他領導了為期兩個月災難性封鎖行動，也因此在傳出他可能被提拔為中共的二號人物時，許多人感到震驚並質疑對這一重大協調失敗負責的人怎麼能被委任管理整個國家。

首先，李強的過去不一樣。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說。在過去的幾年裡，商界的一些人將李強視為一個能夠避開黨的僵化的創新者。「他很聰明，他是一個優秀的經營者，但他肯定因為忠誠得到了這份工作。當主席讓他跳，他會回答：『多高？』」。

伍德克說，企業和普通消費者仍然感受到「清零」政策的負面影響。在外國投資方面，上海的吸引力已大大減弱。不過，伍德克並不認為這完全是李強的錯，其他商界人士也有同樣的看法。

李強被認為是把特斯拉帶到上海的功勳人物。在某些圈子裡，李強被視為一個較自由派的人物，願意通融。然而，現在還不清楚的是，他現在是否會成為一個有權力的規則改變者，因為他有習近平的支持而不害怕做必須做的事情，還是會變成一個實用主義者，在習近平的陰影下，只是到了一個更大的舞台上服從和執行。

早在2016年，李強就成為江蘇省委書記，與阿里巴巴創始人馬雲和其他高管會面，針對中國的商業環境尋求建議。但近年，習近平下令控制科技公司。這似乎不是李強過去會鼓勵做的事情，但他和習近平交情很深，習近平與即將離任的國務院總理李克強從未有過如此交集。

在某種程度上，李克強是習近平的競爭對手。李克強是一位聰明的經濟學家，習近平治下的中國，他的影響範圍是自中國開國者毛澤東以來最廣的。李克強也將因強勁的經濟成就而被人們銘記。