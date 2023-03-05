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美媒：兩會推黨政機構改革 助習近平集權

中國新聞組／北京5日電
兩會登場，天安門廣場戒備森嚴，武警不時巡邏。(美聯社)
兩會登場，天安門廣場戒備森嚴，武警不時巡邏。(美聯社)

兩會登場，人大預計審議的「黨和國家機構改革方案」引發關注，分析人士表示，此改革案恐弱化國務院，集權黨中央，強化中國國家主席習近平一人獨裁的合法性，華爾街日報(WSJ)報導，習近平已甩開批評，繼續加強控制。

美國之音報導，中共20屆二中全會於2月28日發布閉幕公報稱，已審議通過「黨和國家機構改革方案（草案）」，將送交全國人大審議。但公報未披露改革方案的內容，僅強調深化機構改革必須以「加強黨中央集中統一領導為統領」，並要求「堅決維護黨中央決策部署的權威性和嚴肅性」。

雖然當局尚未公布改革案的具體內容，不過，香港「明報」早在二中全會召開前就獨家披露，中共可能成立名為「中央內務委員會」的新機構。

報導稱，該委員會據傳將整合公安、移民、戶籍、交通、反恐和反間諜等職能，並將原屬國務院的公安部與國安部也改隸其下，未來可望由深受習近平信任的現任公安部長王小洪領軍。

此外，彭博也披露，中央打算恢復中央金融工作委員會，金融系統的決策權將收歸給黨中共。

台灣政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠認為，中共以改革之名，從「為人民服務」轉為「為黨服務」，也就是為習近平一個人服務。宋國誠說，這樣的改革方向凸顯了習近平個人對於權力的焦慮。

另據新華社3月2日報導，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員以及最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記已向中共黨中央與中共總書記提出「書面述職」。

報導稱，相關人員每年要述職一次，四年來，適用類似規定的官員持續增多。政治學者張俊華認為，這一系列舉措將更進一步強化中國的黨國體制。

政治大學東亞所特聘教授王信賢指出，二中全會公報已定調國內外情勢嚴峻，機構改革案無疑旨在進一步鞏固黨中央的權力。

華爾街日報報導，2022年年末，習近平面對著多個城市爆發抗議，這是對他集權的罕見斥責，一些抗議中甚至傳出了要求他下台的呼聲。據相關人士稱，習近平和高層官員本周達成共識，計畫在安全、金融、科技和文化領域賦予中共更多的直接指揮權。

美媒報導，人大預計審議的「黨和國家機構改革方案」引發關注，分析人士表示，此改革案...
美媒報導，人大預計審議的「黨和國家機構改革方案」引發關注，分析人士表示，此改革案恐弱化國務院，集權黨中央，強化中國國家主席習近平一人獨裁的合法性。（新華社資料照片）

習近平 中共 國務院

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