接棒栗戰書 趙樂際預料任人大委員長
14屆全國人大第一次會議昨舉行預備會議並選出主席團，其中包括即將卸任國務院常務副總理韓正；這意味著韓正將繼續擔任國家領導人，可能接替王岐山成為國家副主席。而被選為主席團常務主席的中共中央政治局常委趙樂際，料將接替栗戰書擔任全國人大常委會委員長。政治局委員、前天津書記李鴻忠則將擔任全國人大第一副委員長。
綜合報導，14屆全國人大會議預備會議中，出席代表2951人，缺席26人，由全國人大委員長栗戰書主持，選出192人的大會主席團。
已卸任的中共中央政治局常委韓正位列其中，意味著他可能繼續獲選為國家領導人。據央視現場畫面，韓正的座位與現任政治局常委並排，且鏡頭就出現在習近平、李強、王滬寧之後，顯示他將維持正國級領導人待遇，可能循往例接替王岐山成為國家副主席。
五年前，在19大卸任政治局常委的王岐山，於13屆人大一次會議預備會議入選主席團後獲選為國家副主席，續任正國級領導人。分析人士指出，依此模式，韓正很有可能出任國家副主席，這也顯示即使習近平權力一把抓，面對在黨內仍有影響力的江澤民派也必須禮讓一席。
會中，坐在韓正旁邊的趙樂際，被推舉為主席團排名第一的常務主席，分析稱，這代表他將成為新一屆全國人大常委會委員長。據央視畫面，趙樂際獲選後與栗戰書握手，並陪同栗戰書與主席團常務主席親切地雙手合十致意，全場響起熱烈掌聲。栗戰書步出會場後，由趙樂際主持接下來的議程。
同時被推選為主席團常務主席的，還有中央書記處書記李干杰、政治局委員李鴻忠、十三屆全國人大副委員長王東明等人。前天津書記李鴻忠擔任大會祕書長，預料將擔任第一副委員長。
香港01報導，66歲的趙樂際是陝西西安人，2012年在中共18大時升任政治局委員，成為副國級領導人，不久後兼任中組部部長，主管人事。2017年的19大又升任政治局常委，成為正國級領導人，並接替王岐山出任中紀委書記。他執掌中紀委任內，查處了前司法部部長傅政華、工業和信息化部部長肖亞慶、前鐵道部部長盛光祖、前公安部副部長孫力軍等人。
另外，據中共中央政法委官方「中央政法委長安劍」消息，中央政法委委員、祕書長誾柏赴執法監督局、政法綜治信息中心、長安雜誌社、中國長安出版傳媒有限公司等委直屬單位和中華見義勇為基金會調研指導工作。這意味著誾柏已接替國安部部長陳一新，升任中央政法委秘書長。此前他擔任中央政法委副祕書長僅七個月。這也是他一年內第三次履新。
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