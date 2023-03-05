接棒栗戰書 趙樂際預料任人大委員長

趙樂際(右)預料會接棒栗戰書(左)人大委員長一職。（視頻截圖）

14屆全國人大第一次會議昨舉行預備會議並選出主席團，其中包括即將卸任國務院 常務副總理韓正；這意味著韓正將繼續擔任國家領導人，可能接替王岐山成為國家副主席。而被選為主席團常務主席的中共 中央政治局常委趙樂際，料將接替栗戰書擔任全國人大常委會委員長。政治局委員、前天津書記李鴻忠則將擔任全國人大第一副委員長。

綜合報導，14屆全國人大會議預備會議中，出席代表2951人，缺席26人，由全國人大委員長栗戰書主持，選出192人的大會主席團。

已卸任的中共中央政治局常委韓正位列其中，意味著他可能繼續獲選為國家領導人。據央視現場畫面，韓正的座位與現任政治局常委並排，且鏡頭就出現在習近平 、李強、王滬寧之後，顯示他將維持正國級領導人待遇，可能循往例接替王岐山成為國家副主席。

五年前，在19大卸任政治局常委的王岐山，於13屆人大一次會議預備會議入選主席團後獲選為國家副主席，續任正國級領導人。分析人士指出，依此模式，韓正很有可能出任國家副主席，這也顯示即使習近平權力一把抓，面對在黨內仍有影響力的江澤民派也必須禮讓一席。

會中，坐在韓正旁邊的趙樂際，被推舉為主席團排名第一的常務主席，分析稱，這代表他將成為新一屆全國人大常委會委員長。據央視畫面，趙樂際獲選後與栗戰書握手，並陪同栗戰書與主席團常務主席親切地雙手合十致意，全場響起熱烈掌聲。栗戰書步出會場後，由趙樂際主持接下來的議程。

同時被推選為主席團常務主席的，還有中央書記處書記李干杰、政治局委員李鴻忠、十三屆全國人大副委員長王東明等人。前天津書記李鴻忠擔任大會祕書長，預料將擔任第一副委員長。

香港01報導，66歲的趙樂際是陝西西安人，2012年在中共18大時升任政治局委員，成為副國級領導人，不久後兼任中組部部長，主管人事。2017年的19大又升任政治局常委，成為正國級領導人，並接替王岐山出任中紀委書記。他執掌中紀委任內，查處了前司法部部長傅政華、工業和信息化部部長肖亞慶、前鐵道部部長盛光祖、前公安部副部長孫力軍等人。