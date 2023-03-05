人大新發言人王超：他國長臂管轄 中堅決反制

中國人大會議發言人王超表示，一些國家出於私利，對外國實體和個人進行肆意打壓，被國際社會普遍批評為「長臂管轄」，中方一貫堅決反對這種做法。（央視直播截圖）

中國第14屆全國人大一次會議開幕前記者會3日在北京 舉行，針對中國正面臨的外部挑戰，新任人大會議發言人王超表示，一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓。這種做法和這種霸凌行徑，被國際社會普遍批評為「長臂管轄」，中方一貫堅決反對這種做法。

綜合媒體報導，中國外交部前副部長王超接替張業遂，擔任新一屆中國全國人大會議 新聞發言人。他表示，本次大會，會期八天半，將於13日中午閉幕。大會閉幕後將舉行新任總理李強 的首次總理記者會。

王超指出，針對那些對華無理打壓遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中國發布「中華人民共和國反外國制裁法」、「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」、「不可靠實體清單規定」等予以反制。

他指出，對外關係法作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯。對於損害中國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，中方在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。

王超指出，中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。

王超表示，中國的人大代表選舉是世界上規模最大的民主選舉，是中國全過程人民民主的生動實踐。中國的人大代表具有廣泛的代表性，每一個地區、每一個行業、每一個領域、每一個民族都有人大代表，各級人大代表中基層群眾都占有相當比例。

而在代表密切聯繫群眾方面，王超表示，目前中國各地設立20多萬個代表之家、代表聯絡站，基本實現鄉鎮和街道的全覆蓋，各級人大以代表之家、代表聯絡站等平台為依托，結合人大職責或職權，廣泛組織代表通過調研、視察、走訪、座談等方式，深入了解民情民意，積極為民代言發聲。

1960年出生的王超是繼曾濤、姚廣、周覺、姜恩柱、李肇星、傅瑩、張業遂之後，第八位外交部出身的發言人，其中姜恩柱、傅瑩、張業遂都是前副外長。李肇星則曾任外長。