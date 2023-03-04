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罕見 中政協主席汪洋報告 今後工作建議隻字未提對台

特派記者黃雅慧／北京即時報導
即將卸任的中國全國政協主席汪洋4日在政協開幕式發表常委會工作報告時，對於今後工作建議罕見未提對台工作。（美聯社）
即將卸任的中國全國政協主席汪洋4日在政協開幕式發表常委會工作報告時，對於今後工作建議罕見未提對台工作。（美聯社）

中國全國政協14屆一次會議4日下午在北京人民大會堂召開，即將卸任的政協主席汪洋在會上發表常委會工作報告，從七方面細數政協過去五年工作成果，並提出五年工作體會和今後工作建議。但值得注意的是，汪洋在未來工作建議中，竟罕見未提對台工作。

對此，有分析認為，這可能顯示政協的功能正進一步弱化，更加淪為共產黨領導下的「政治花瓶」。

汪洋在報告中提到五年工作的主要體會時，首先就強調，「必須毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導。這是人民政協必須始終恪守的根本政治原則，也是參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士始終堅守的最大政治共識」。

另一原因或許是汪洋即將卸任，不願越俎代庖，而將政協今後工作方向交由即將接任政協主席的王滬寧自行闡述。

在今後工作建議部分，汪洋僅廣泛地提出三點：深入學習貫徹中共二十大精神；圍繞服務黨和國家工作大局協商議政；認真做好凝聚共識增進團結工作。

反觀五年前換屆時，當時的政協主席俞正聲在最後一份工作報告中，對於今後工作建議關於台港澳部分還有約30字的敘述：「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢」。

如將時序再往前推，2013年時任政協主席賈慶林在換屆的報告中，對於台港澳工作的建議為：「進一步加強同港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結聯誼。堅定不移地貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』……」等約200字內容。

汪洋4日在報告中僅提及政協對台工作的成果，如紀念台灣光復75周年主題展和舉辦海峽論壇、兩岸基層治理論壇等，同時加強與台灣有關黨派團體、人士聯繫。

在港澳部分，汪洋表示，全國政協圍繞提升愛國愛港愛澳力量能力建設、推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動香港國安法制定實施、支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度等持續發聲、主動作為。

此外，報告中也提到，政協發揮鬥爭精神，針對美歐炮製涉台、涉港、涉疆法案，以及裴洛西「竄台」等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

香港 共產黨 北京

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