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美英主導烏克蘭重建 排除華為等5中企標案

中國新聞組／北京4日電
在由英、美主導的烏克蘭重建計畫中，排除了華為等5家中企標案。圖為華為在西班牙世界移動通信大會上的展區。(新華社)
在由英、美主導的烏克蘭重建計畫中，排除了華為等5家中企標案。圖為華為在西班牙世界移動通信大會上的展區。(新華社)

根據英國公共部門標案平台bidstats.uk的公開資訊，在由英、美兩國主導的烏克蘭重建計畫中，已知有華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華等5家中國企業遭相關標案排除。

在bidstats.uk網站上，以「韌性烏克蘭夥伴基金」（Partnership Fund for a Resilient Ukraine， PFRU）、Chemonics等關鍵詞搜尋可發現，自最早於去年6月至最晚於今年2月發布的標案中，都有條款註明「任何及所有由華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華生產的品項都不會被接受」， 「若投標書納入來自這些實體的品項，請留意它們將被視為技術不合格標並被排除於競標程序之外」。

部分標案並要求投標者聲明，一旦得標並開始履行合約，不會採購並使用前述5家中企的設備或服務。目前bidstats.uk顯示的最新相關標案將於今年3月10日截標。

含中企條款的標案橫跨多項產業領域，包括排雷設備、供應鏈服務、資訊科技設備、個人防護裝備、城市搜救裝備、交通工具、建築材料、水淨化和能源供應設備、醫療設備等。

去年11月，基於國家安全理由，美國聯邦傳播委員會（FCC）宣布禁止進口或銷售華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華及其子公司和分支供應的資通訊產品。相關禁令是為了落實美國總統拜登2021年簽署生效的「安全設備法」（Secure Equipment Act）。

Chemonics是總部位於華府、創立於1975年的私人企業，專營國際發展事務並提供顧問服務，是美國國際開發總署（USAID）援外資金主要執行企業之一。

PFRU基金在2021年啟動，目標是在多元領域強化烏克蘭的韌性、促進轉型和改革，以及重建和活化受戰火影響的烏克蘭領土。PFRU目前有英國、美國、加拿大、瑞典和瑞士政府資金參與，烏克蘭政府為共同持有人。

關於標案的中企條款，英國外交部對媒體說明，美國是PFRU合作夥伴、Chemonics是美國企業，因此Chemonics必須遵守美國政府相關政策和法規並將其納入商業採購案要求。

烏克蘭 英國 華為

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