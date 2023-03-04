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美商務部長才說考慮訪華 貿易黑名單就增列28中企

中國新聞組／北京4日電
美商務部2日宣布新增28家中國企業列入貿易黑名單，其中包括全球最大的基因組學研發機構「華大基因」（BGI）旗下兩個部門。圖為華大基因員工在實驗室內工作。（新華社資料照片）
美商務部2日宣布新增28家中國企業列入貿易黑名單，其中包括全球最大的基因組學研發機構「華大基因」（BGI）旗下兩個部門。圖為華大基因員工在實驗室內工作。（新華社資料照片）

美國商務部雷蒙多2日表示，她考慮今年訪問中國，避免美中局勢惡化。但雷蒙多話聲剛落，美商務部當日宣布38家實體納貿易黑名單，中國就占28家，包括伺服器製造商浪潮集團、晶片業者龍芯中科技術、基因研究公司華大基因的子公司等企業。中方批這是美捏造藉口、打壓中國企業的又一例證。

美國商務部表示，這38家實體中，中國有28家、巴基斯坦有四家、緬甸有三家、台灣、俄羅斯及白俄羅斯各有一家。美國企業若未經美國政府事先批准，不得出口產品給這些實體。

被納入黑名單的企業中，較知名者包括浪潮集團和龍芯中科技術，這兩家公司都被認為是北京追求取代海外技術、推動國內創新行動的重要組成。龍芯中科被認為未來有望替代英特爾的晶片，而浪潮直接與惠普和戴爾競爭，被列入黑名單的理由是企圖取得美國產品以支持解放軍現代化。

盛科通信設計5G網路設備晶片、以及支持中國超級運算的資料中心晶片，美方指控其為解放軍取得美國技術，並幫助其他已在實體清單內的實體；第四範式則是前途看好的人工智慧（AI）獨角獸新創公司，被納入的理由是支持解放軍現代化。

華大基因是中國最大的基因研究公司，美國指控是能夠幫助北京政府監控的「重大風險」；路透曾報導華大基因正在蒐集上百萬女性的基因數據，用於全面分析人口特性，並與解放軍合作。美國日益擔心中國可能利用華大基因等公司，取得美國人的基因數據。

美國這次還新增一些中國的研究機構，例如國家並行計算機工程技術研究中心、無錫先進技術研究院，以及青島海洋科學與技術試點國家實驗室。

員工在位於濟南高新區的浪潮集團高端容錯計算機生產基地工作。（新華社）
員工在位於濟南高新區的浪潮集團高端容錯計算機生產基地工作。（新華社）

路透報導，美國商務部助理部長肯德勒（TheaKendler）在聲明中說：「當我們確認這些實體對美國構成國家安全或外交政策疑慮時，就會將其列入實體清單，以確保我們能嚴格檢視他們的生意往來。」

中國外交部和商務部3日作出回應，強烈不滿、堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

商務部長雷蒙多。（美聯社）
商務部長雷蒙多。（美聯社）

另據彭博報導，商務部長雷蒙多指出，她考慮今年訪問中國，先遣團可能在春季出發。目前美中兩大經濟體因多項議題關係緊繃，雷蒙多是華府推動遏制北京科技野心的高官之一。

雷蒙多說，拜登希望以對美國有利的所有方式與中國交涉，不管是商業或外交方面，這類溝通旨在讓情況降溫。「這是我們對於我方與中國關係的期待，而非升級」。

商務部 雷蒙多 晶片

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